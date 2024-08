Olympia Olympia: Turner Lukas Dauser verkündet internationales Karriereende Stand: 05.08.2024 17:30 Uhr

Turn-Weltmeister Lukas Dauser, der zwischen 2012 und 2020 am Stützpunkt Berlin trainiert hatte, hat wenige Stunden nach seinem siebten Platz am Barren bei den Olympischen Spielen in Paris seine internationale Karriere für beendet erklärt. Er werde in der Bundesliga die Saison noch zu Ende turnen und überlegen, ob er national noch das eine oder andere Jahr dranhänge, sagte er im Interview des TV-Senders Eurosport. "International - EMs, WMs, Olympische Spiele - da haben wir den Lukas heute das letzte Mal gesehen", sagte der 31 Jahre alte Barren-Weltmeister.

+++ Hockey-Frauen ausgeschieden +++ Gold für Triathlon-Staffel mit Lindemann +++ Die Olympischen Spiele 2024 laufen. 428 deutsche Athletinnen und Athleten kämpfen bis zum 11. August um Medaillen. Hier finden Sie die Ergebnisse der Sportlerinnen und Sportler aus Berlin und Brandenburg im Liveticker.mehr

"In den letzten Wochen und Monaten habe ich die Entscheidung getroffen, dass es für mich mein letzter großer internationaler Wettkampf war", sagte er anschließend auch im ZDF. Unmittelbar nach seinem Auftritt in der Arena Bercy hatte Deutschlands Sportler des Jahres ein Karriereende noch offen gelassen und lediglich einen Start bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles ausgeschlossen. "Vier Jahre werde ich nicht mehr machen", hatte er gesagt. "Ich habe viel erreicht in meiner Karriere, darauf bin ich jetzt schon sehr stolz."



Seinen späteren Sinneswandel erklärte er im ZDF, dass er unmittelbar nach dem Wettkampf noch nicht bereit gewesen sei, das über die Lippen zu bringen. "Ich weiß nicht warum, vielleicht, weil ich in der Aufregung war, ein bisschen enttäuscht von der Übung", sagte Dauser.

Sendung: rbb24/Inforadio, 05.08.2024, 19:15 Uhr