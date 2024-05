Nach Drittliga-Aufstieg Nach Drittliga-Aufstieg: Energie Cottbus plant für neue Saison mit Leistungsträgern Stand: 21.05.2024 15:27 Uhr

Nach dem geschafften Aufstieg in die 3. Liga laufen beim FC Energie Cottbus die Planungen für die neue Saison an. Der Klub vertraut dabei zu großen Teilen der Mannschaft, die am Sonntag aufgestiegen ist, wie der rbb am Dienstag erfuhr.



23 Spieler haben einen gültigen Vertrag für die 3. Liga, darunter fast alle Leistungsträger, wie auch die im Winter nachverpflichteten Maximilian Pronichev und Maximilian Krauß.

Verbleib von Thiele und Heike offen

Ausnahmen bilden Thimmy Thiele und Tim Heike. Der Verbleib der offensiven Leistungsträger ist noch offen, allerdings hofft Wollitz, dass beide Spieler mit den Lausitzern in die anstehende Drittliga-Saison gehen.



Zudem sollen mindestens fünf neue Spieler zum Cottbuser Kader hinzustoßen. Um den Kader nicht zu sehr aufzublähen, werde darüber nachgedacht, einige Akteure abzugeben, obwohl sie noch einen gültigen Vertrag haben.

