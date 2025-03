Gewalt in Lichtenberg und Friedrichshain Massenschlägerei bei Amateur-Fußballspiel in Berlin-Lichtenberg Stand: 24.03.2025 14:24 Uhr

Nach einem Amateur-Fußballspiel in Berlin-Lichtenberg ist eine Massenschlägerei zwischen den beiden Mannschaften ausgebrochen. Auch bei einem anderen Kreisliga-Spiel in Friedrichshain gingen Spieler und auch Zuschauer am Sonntag aufeinander los, wie die Polizei mitteilte.



Bei dem ersten Spiel rannte der Trainer einer Mannschaft nach Spielende am Nachmittag auf das Spielfeld und soll dort nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere gegnerische Spieler angegriffen haben.



Mehrere Verletzte

Daraufhin sammelten sich die beiden Mannschaften und griffen sich gegenseitig an. Mehrere Menschen erlitten Platzwunden und Prellungen, ein Spieler einen Kreislaufzusammenbruch. 29 Spieler und andere Menschen sollen sich beteiligt haben.



Am Abend schlugen auf einem Fußballplatz an der Gürtelstraße Spieler und Zuschauer aufeinander ein. Dabei soll ein Beteiligter auch Pfefferspray eingesetzt haben, wodurch mehrere Menschen verletzt wurden. Eine 35-jährige Frau erlitt eine Kopfverletzung.



