Fußball-Regionalliga Nordost Luckenwalde gewinnt in Babelsberg, BAK verliert erneut Stand: 22.09.2023 21:10 Uhr

Der FSV Luckenwalde hat das Brandenburg-Derby für sich entschieden. Bei Babelsberg 03 gewann die Mannschaft von Trainer Michael Braune am Freitagabend mit 2:1 (2:0). Für Luckenwalde trafen Jorden Winter (29. Minute) und Simon Gollnack (37.). In der 82. Minute machte es Philipp Zeiger mit seinem Anschlusstreffer noch einmal spannend, konnte die Niederlage seiner Babelsberger aber letztlich nicht verhindern.



In der Tabelle verliert die Mannschaft von Markus Zschiesche durch die zweite Niederlage in Folge vorübergehend den Anschluss an die Spitzengruppe und steht aktuell auf dem 6. Tabellenplatz, allerdings mit einem Spiel mehr als die direkten Konkurrenten.



Der FSV Luckenwalde konnte mit seinem Erfolg vorerst die Abstiegszone verlassen und ins Tabellenmittelfeld aufschließen. Der Klub rangiert auf dem zehnten Platz.

BAK verliert umkämpftes Kellerduell

Der Berliner Athletik-Klub verlor das parallel ausgetragene Regionalliga-Krisenduell gegen den Chemnitzer FC. Mit 0:1 (0:1) unterlag der Tabellenletzte gegen die angereisten Sachsen. Das Tor des Tages erzielte Dejan Bozic (4. Minute).





Nach dem frühen Gegentor durch den Chemnitzer Bozic spielten die Berliner, die überhaupt erst auf ein Saisontor kommen, gut mit und kamen zu mehreren Torabschlüssen. Trotzdem behielt die Gästemannschaft im ersten Durchgang die Führung.





Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine hitzige Partie mit zahlreichen Fouls. Den Chemnitzern gehörte der Großteil der Spielanteile, trotzdem musste das Team um den Sieg zittern. Nach 70 Minuten war Antonio Lubaki aus kurzer Entfernung nah am Ausgleich für seinen BAK, doch CFC-Keeper David Wunsch konnte parieren.

CFC in Unterzahl

Ab der 81. Minute musste der CFC dann in Unterzahl agieren, weil Innenverteidiger Roman Eppendorfer als letzter Mann Stürmer Lubaki foulte und dafür Rot sah. Doch letztlich blieb es beim 1:0 für Chemnitz.



Am 1. Oktober (13 Uhr) epfängt der BAK den FSV Zwickau zum nächsten Regionalligaspiel.

