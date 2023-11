Regionalliga Nordost Luckenwalde gewinnt gegen Erfurt, BFC nur Remis gegen Rostock II Stand: 12.11.2023 15:17 Uhr

Der FSV Luckenwalde hat am Sonntagnachmittag sein Heimspiel in der Regionalliga Nordost gegen Rot-Weiß Erfurt gewonnen. Luckenwalde setzte sich mit 4:0 (1:0) durch.



Zwar war Erfurt im ersten Durchgang insgesamt überlegen, Luckenwalde konterte aber immer wieder gefährlich und kam so zu Chancen. Simon Gollnack nutzte eine Gelegenheit in der 39. Minute schließlich zur Führung.

Luckenwalde schiebt sich an Erfurt vorbei, BFC enttäuscht

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Erfurt drückte, doch Luckenwalde blieb effektiver. In der 76. Minute war es Till Plumpe, der das 2:0 für sein Team erzielte. Luca Dahlke sorgte mit seinem Treffer zum 3:0 schließlich für die Entscheidung (89.), der Treffer zum 4:0 von Jorden Winter war der Schlusspunkt unter einer unterhaltsamen Regionalliga-Partie (90.+5). Durch den Sieg schiebt sich Luckenwalde an Erfurt vorbei und steht nun auf dem sechsten Platz in der Tabelle der Regionalliga Nordost.



Der BFC Dynamo spielte am Sonntag weniger erfolgreich. Durchaus überraschend kamen die Berliner nicht über ein 0:0 gegen die zweite Mannschaft von Hansa Rostock hinaus. Der BFC findet sich nun auf dem vierten Rang wieder. Rostock bleibt in der Abstiegsregion auf Platz 16.

Sendung: rbbUM6, 12.11.23, 18 Uhr