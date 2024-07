Letzter Neuzugang Letzter Neuzugang: BR Volleys vervollständigen Kader für die kommende Saison mit Simon Plaskie Stand: 09.07.2024 17:26 Uhr

Der Kader der BR Volleys für die kommende Saison ist komplett. Wie der deutsche Meister am Dienstag mitteilte, wird sich der Außenangreifer Simon Plaskie den Berlinern anschließen und damit das Team von Trainer Joel Banks vervollständigen.



Der 22-jährige Belgier spielte zuletzt in seinem Heimatland Belgien für den Top-Klub Knack Roselare und gewann mit diesem zwei Mal in Folge die Meisterschaft und den Pokal. Er ist außerdem belgischer Nationalspieler.

Sieben neue Spieler

"Wir hatten Simon Plaskie früh in dieser Saison auf dem Zettel und sind guter Dinge, dass er unserer Mannschaft wichtige Impulse verleihen kann. Er ist bestens ausgebildet und damit der nächste Allrounder, den wir in unserem Außenangriff begrüßen. Wir sehen perspektivisch noch großes Potenzial in ihm, doch er kann dem Team auch sofort in allen Wettbewerben helfen", kommentiert Geschäftsführer Kaweh Niroomand den Neuzugang.



Der 13-köpfige Kader der Volleys für die nächste Saisons steht damit. Neben Plaskie schicken die Berliner mit Zuspiel-Eigengewächs Djifa Amedegnato, Diagonalangreifer Jake Hanes, Mittelblocker Matthew Knigge, Libero Kyle Dagastino sowie den Außenangreifer Jan Fornal und Moritz Reichert insgesamt sieben neue Spieler aufs Feld. Weiterhin mit dabei sind hingegen Kapitän und Außenangreifer Ruben Schott, Zuspieler Johannes Tille, Diagonalangreifer Daniel Malescha, Libero Adam Kowalski sowie die Mittelblocker Nehemiah Mote und Tobias Krick.

