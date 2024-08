Kempf-Ersatz gefunden Kempf-Ersatz gefunden: John Anthony Brooks kehrt zu Hertha BSC zurück Stand: 29.08.2024 09:19 Uhr

Hertha BSC hat einen Ersatz für Marc Oliver Kempf, den es nach Italien zog, gefunden. Der Fußball-Zweitligist hat am Donnerstagmorgen die Verpflichtung von John Anthony Brooks verkündet. Es ist eine Rückkehr, denn der Innenverteidiger stammt aus der Hertha-Akademie und spielte von 2011 bis 2017 bei den Berliner Profis.

"John ist Herthaner, er ist Berliner und stammt aus unserer Fußball-Akademie. Er hat in seiner Karriere enorm viele außergewöhnliche Erfahrungen gesammelt und wird uns nun insbesondere mit seiner Kopfball- und Zweikampfstärke sowie seinen Führungsqualitäten helfen", so Sportdirektor Benjamin Weber. "Wir freuen uns sehr, dass er zu seinem Ausbildungsverein zurückkehrt und ab sofort wieder für Hertha BSC auflaufen wird."

"Möchte etwas zurückgeben"

"Ich bin glücklich, wieder für Hertha spielen zu können und den Berliner Weg mitzugehen. Hier bin ich zum Profi und zum Nationalspieler geworden und ich habe viele gute Erinnerungen an den Verein. Jetzt möchte ich etwas zurückgeben und dabei mithelfen, unsere Ziele zu erreichen", sagte Brooks zu seiner Rückkehr an alte Wirkungsstätte.



Der gebürtige Berliner mit US-Wurzeln verließ Hertha 2017 und wechselte zum VfL Wolfsburg. Nach fünf Jahren bei den "Wölfen" schloss sich der Abwehrspieler Benfica Lissabon in Portugal an. Nur ein halbes Jahr später kehrte er nach Deutschland zurück, bis zuletzt spielte er bei der TSG Hoffenheim. Vor seinem Wechsel zu Hertha war er vereinslos. Für die USA absolvierte er 45 Länderspiele.

