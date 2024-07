Keine Kollision mit Bundestagswahl Keine Kollision mit Bundestagswahl: Berlin-Marathon 2025 wird verschoben Stand: 08.07.2024 13:16 Uhr

Damit der Berlin-Marathon und die Bundestagswahl nicht wieder auf den gleichen Tag fallen, wird der Marathon-Termin für 2025 aller Voraussicht nach verschoben.



Wie der Veranstalter, die SCC Events GmbH, dem rbb am Montag bestätigte, ist die Sport-Veranstaltung jetzt für den 21. September geplant - und nicht wie üblich für das letzte September-Wochenende, sollte die Bundestagswahl am 28. September stattfinden. Über den Termin soll noch in diesem Monat entschieden werden.



Die "B.Z." hatte am Sonntag als erstes berichtet.



SCC Events seit Wochen im Austausch mit Iris Spranger

Jürgen Lock, Geschäftsführer von SCC Events, erklärte auf Anfrage von rbb24, dass man sich bereits seit einigen Wochen mit Innenssenatorin Iris Spranger (SPD) zu einer möglichen Verschiebung im Austausch befinde. "Wir haben auf unserer Seite eine mögliche Terminverschiebung des BMW Berlin-Marathon 2025 geprüft und können sagen, dass wir trotz einiger Schwierigkeiten sowie der zeitgleich stattfindenden Weltmeisterschaft der Leichtathletik in Tokio und des Abbott World Marathon Major Anwärter-Rennens in Sydney, eine erste Bereitschaft für eine Terminverlegung des Marathons gegeben haben", so Lock.



Zudem hätten Hotelkapazitäten geprüft werden müssen und die potentielle Nutzung des ehemaligen Flughafens Tempelhof zur Startnummernausgabe. "Diese Prüfung ist erfolgt und im Prozess mit der Senatsinnenverwaltung zu jeder Zeit transparent und auf Augenhöhe erfolgt", so Lock weiter.



Im Jahr 2021 hatte es bei der Wahl in Berlin massive Probleme gegeben. Die Abgeordnetenhauswahl musste komplett, die Bundestagswahl in Teilen wiederholt werden. In einigen Wahllokalen waren die Stimmzettel wegen der hohen Beteiligung ausgegangen. Sie konnten aber nicht so schnell neue geliefert werden, weil wegen des Marathons Teile der Innenstadt gesperrt waren.



Die Bild am Sonntag hatte berichtet, dass der Berliner Senat sich für einen anderen Wahltermin einsetzen wollte. Der 28. September wird aber offenbar von vielen anderen Bundesländern und auch den Bundestagsfraktionen bevorzugt.



