Brandenburgs größter Sportverein Kathleen Friedrich wird neue Präsidentin des SC Potsdam

Die frühere deutsche Leichtathletik-Meisterin Kathleen Friedrich ist neue Präsidentin des SC Potsdam. Wie der größte Sportverein Brandenburgs am Freitag mitteilte, wurde die 47-Jährige bei einer konstituierenden Sitzung des Präsidiums zur Vorsitzenden bestimmt. Ihr zur Seite stehen Uwe Freimuth und Jens Lehmphul als Vizepräsidenten.

"Ich möchte den Sport, das Soziale und die gesellschaftspolitische Ausrichtung des SC Potsdam zurück in den Vordergrund rücken. Dabei helfen mir zum einen meine Erfahrungen und Werte, die ich selbst im Leistungssport gewonnen habe, sowie zum anderen das unternehmerische Denken aus meiner Selbstständigkeit als Fotografin", wurde Friedrich in einer Mitteilung des Vereins zitiert.



Friedrich folgt auf Andreas Klemund, der im Frühjahr nach Turbulenzen in der Führung des Frauen-Volleyball-Bundesligisten zurückgetreten war. Friedrich, die von 2000 bis 2004 fünfmal in Folge deutsche Meisterin über 1.500 Meter geworden war, führt ein neunköpfiges Präsidium.

