Nach Saisonende Johannes Tille verlässt die BR Volleys nach der laufenden Saison

Johannes Tille wird die BR Volleys zum Ende der laufenden Saison verlassen und sich einem Verein in der polnischen PlusLiga anschließen. Das gaben die BR Volleys am Donnerstag bekannt. Welchem Verein er sich anschließen wird, ist bislang nicht bekannt.





Der 27-Jährige schloss sich 2022 dem Berliner Verein an und erspielte sich schnell einen Stammplatz. Mit den Volleys wurde er seitdem zweimal Deutscher Meister, zweimal DVV-Pokalsieger und gewann dreimal den Ligacup. 2023 erhielt Tille einen Dreijahresvertrag bis 2026. Dieser wird nun vorzeitig aufgelöst.



"Gute Einigung gefunden"

"Wir haben intensive und offene Gespräche mit Hannes über seine Zukunft geführt. Gemeinsam kamen wir zu dem Entschluss, dass es im Sinne seiner persönlichen Entwicklung und der Perspektive für die deutsche Nationalmannschaft positiv ist, wenn er sich jetzt in diesem Alter in einer europäischen Topliga Woche für Woche auf höchstem Niveau beweisen muss", erklärte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.



Außerdem habe Tille signalisiert, dass er sich nach seiner Zeit im Ausland auch eine Rückkehr nach Berlin vorstellen könne. Der Zuspieler übernahm auch in der Nationalmannschaft eine immer größere Rolle in den vergangenen Jahren. Mit ihm qualifizierte sich Deutschland für die Olympischen Spiele in Paris, wo die Auswahl ein starkes Turnier spielte.



