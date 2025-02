Nach Todesfall unter der Woche In Gedenken an Tobias Eder: Eisbären Berlin feiern 2:1-Heimsieg gegen Nürnberg Stand: 02.02.2025 21:39 Uhr

Die Eisbären Berlin haben die Nürnberg Ice Tigers in der DEL besiegt. Der Sport rückte an diesem emotionalen Abend jedoch in den Hintergrund. Spieler, Fans und Verantwortliche würdigten Tobias Eder, der nach Krebserkrankung verstorben ist.

Ein Abend im Zeichen der Trauer: Die Eisbären Berlin haben ihr Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag mit 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) gewonnen. Für die Berliner war es das erste Spiel seit dem Tod von Tobias Eder. Der Eisbären-Spieler war am vergangenen Mittwoch nach Krebserkrankung im Alter von 26 Jahren gestorben.



Vor der Arena am Ostbahnhof hatten zahlreiche Menschen mitgebrachte Kerzen, Blumen und Fanartikel niedergelegt, um Eder zu gedenken. Im Rahmen der Trauer-Zeremonie vor dem Spiel versammelten sich Mitarbeiter aus der Eisbären-Geschäftsstelle auf der Ersatzbank des Berliner Teams. Die Spieler kamen nicht wie sonst durch einen Tunnel auf das Eis, auf das übliche Vorprogramm mit Feuerwerk, Vereinshymne und Einlaufshow wurde verzichtet.

arena-am-ostbahnhof-tobias-eder-gedenken

"Viva la Vida" - Ronning trifft zum 1:0

"Wir sind zutiefst geschockt, fassungslos und traurig", sagte der Hallensprecher. "Gleichzeitig wollen wir allen, die mit der Krankheit kämpfen, Mut zusprechen. Kämpft weiter!" Und: "Tobi wird immer Teil der Eisbären-Familie bleiben. Wenn wir an ihn denken, werden wir lächeln und uns an die schönen gemeinsamen Momente erinnern."



Im Anschluss an eine Schweigeminute zollten die Eisbären Eder in Form eines Videos Tribut, in dem einige seiner Karriere-Höhepunkte zu sehen waren. Die Trikots und Helme der Eisbären-Spieler zierte an diesem Abend Eders Rückennummer 22.



In diesem außergewöhnlichen und würdevollen Rahmen vor 14.200 Zuschauern in der ausverkauften Arena gelang den Berlinern auf dem Eis ein Auftakt nach Maß: Ty Ronning erzielte in der 1. Minute mit dem ersten Abschluss das 1:0 für die Eisbären. Leo Pföderl sammelte mit dem Assist den 500. DEL-Punkt seiner Karriere. Der Torschütze kämpfte mit den Tränen, als Tormusik ertönte ein Ausschnitt aus dem Coldplay-Song "Viva la Vida" – Eders Lieblingslied.

del-eisbaeren-fans-tobias-eder

Wissmann erzielt das entscheidende Tor

In der 4. Minute meldeten sich auch die Gäste erstmals offensiv an: Charlie Gerard traf allerdings nur die Latte. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel blieb es beim Stand von 1:0 für die Hausherren.



Zu Beginn des zweiten Drittels reckten die Fans in der Hartmut-Nickel-Kurve ein großes rotes Herz empor – und Banner, auf denen geschrieben stand: "Tobias Eder – für immer in unseren Herzen". Die Zuschauer erhoben sich und klatschten, "Tobi Eder"-Sprechchöre hallten durch die Arena.



Auf dem Eis sorgten die Ice Tigers für den Ausgleich: Evan Barratt legte auf, Cole Maier vollendete zum 1:1 (27.). Die Antwort der Eisbären ließ jedoch nur vier Minuten auf sich warten: Kai Wissmann traf mit einem trockenen Abschluss aus der Distanz zum 2:1 (31.).



Auch im dritten und letzten Spielabschnitt blieb es eine Begegnung auf Augenhöhe, die die Eisbären an diesem emotionalen Abend mit 2:1 als Sieger beendeten. Die Berliner bleiben in der DEL erster Verfolger von Spitzenreiter ERC Ingolstadt.

Sendung: rbb24, 02.02.2025, 21:45 Uhr