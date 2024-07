Fußball Hertha, Union und Energie Cottbus gewinnen jeweils ihre Testspiele Stand: 06.07.2024 17:48 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat am Samstagnachmittag sein zweites Testspiel der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga absolviert. Die Mannschaft von Christian Fiel spielte bei Rot-Weiß Erfurt und gewann nach 90 Minuten mit 4:0 (3:0).



Torschützen für die Berliner waren Fabian Reese (3. Minute), Palko Dardai (11.), Haris Tabakovic (37.) und Derry Scherhant (65.). Neuzugang Diego Demme, dessen Transfer Hertha am Morgen bekannt gegeben hatte, stand bereits im Kader und wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Auch Kevin Sessa, der vom FC Heidenheim nach Berlin wechselte, kam zu seinen ersten 45 Minuten im blau-weißen Trikot.



Der nächste Test für die "alte Dame" steht am kommenden Mittwoch (19 Uhr) beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 an.

Auch Union und Cottbus erfolgreich

Beim 1. FC Union feierte der neue Coach Bo Svensson seine Premiere an der Seitenlinie der Eisernen. Union traf am Samstag in einem Testspiel auf die BSG Chemie Leipzig. Die Köpenicker gewannen ihr Auswärtsspiel mit 4:0. Rani Khedira (32.) und Yorbe Vertessen (37.), Benedict Hollerbach und Neuzugang Ivan Prtajin (77.) erzielten die Treffer für die Svensson-Elf, die erste in dieser Woche wieder mit dem Training begonnen hatte.



Energie Cottbus befindet sich hingegen bereits mitten in der Vorbereitung auf die anstehende Drittliga-Saison. Der Aufsteiger traf am Samstag im Testspiel auf die VSG Altglienicke aus der Regionalliga Nordost. Cottbus setzte sich gegen den früheren Ligakonkurrenten durch und gewann das Spiel im Stadion des Friedens in Finsterwalde mit 2:0. Timmy Thiele (8. und 29.) erzielte die Treffer für Cottbus.



Energie wird als erste Profimannschaft aus der Region in die Saison starten. Die Drittliga-Spielzeit startet am 2. August. Der Gegner der Lausitzer für den Auftakt sowie der restliche Spielplan stehen noch nicht fest.

