1:2-Niederlage Hertha BSC verliert Flutlichtspiel gegen FC St. Pauli Stand: 30.09.2023 22:27 Uhr

Hertha BSC kann die eigene Siegesserie nicht weiter ausbauen. Die Berliner verlieren vor über 66.000 Zuschauenden gegen den FC St. Pauli, der damit weiter ungeschlagen ist. Nach acht Spieltagen stehen die Blau-Weißen bei neun Punkten.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat gegen den FC St. Pauli verloren. Am Samstagabend unterlag die Mannschaft von Pal Dardai mit 1:2 (0:1) gegen die Hamburger. Nach acht Spieltagen stehen die Berliner weiter bei neun Punkten.



Flutlicht und gut gefülltes Stadion

Für Hertha BSC und den FC St. Pauli war das erste Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel seit sieben Jahren. Damals gewannen die Berliner mit Trainer Pal Dardai an der Seitenlinie 2:0. Das erneute Aufeinandertreffen verfolgten 66.113 Zuschauende im Berliner Olympiastadion. Mit dabei: rund 12.000 mitgereiste Fans des FC St. Pauli. Vor dieser Kulisse verabschiedete Hertha BSC auch Kevin-Prince Boateng, der seine Karriere im Sommer beendet hatte.



Beide Trainer nahmen keine Änderungen in der Startelf vor. Die Gäste starteten erneut ohne ihren verletzten Kapitän Jackson Irvine, der aber wieder im Kader stand. Für ihn trug Marcel Hartel die Kapitänsbinde.



Die Gäste drücken mit Erfolg

In der Startphase sortierten sich beide Mannschaften und tasteten sich eher vorsichtig ab. Den ersten Torschuss gab es auf Seiten der Gäste nach zehn Minuten. Oladapo Afolayan dribbelte sich auf der rechten Seite an zwei Berlinern vorbei und passte zu Hartel, der vom Sechzehner abdrückte. Der Ball ging aber rechts neben dem Tor ins Aus. Das erste Signal der Berliner folgte in der 16. Minute: Andreas Bouchalakis spielte eine Ecke heraus. Fabian Reese übernahm die Standardaufgabe, passte aber direkt vor die Füße von Hartel, der zum Konter ansetzte. Die Hertha-Abwehr blieb wach und schaffte es die Aktion schnell zu unterbinden.



Ein Freistoß für den FC St. Pauli aus 20 Metern von der rechten Seite leitete eine Angriffsserie ein (23.). Hartel spielte eine Flanke auf den Elfmeterpunkt, die von den Berlinern geklärt werden konnte. Danach drückten die Hamburger immer weiter vors Berliner Tor. Wenig später waren sie damit erfolgreich. Elias Saad setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Abwehrspieler durch und spielte den Ball ins Zentrum zu Johannes Eggestein. Der drehte sich um seine eigene Achse und schloss mit rechts ab. Ernst schaffte es den Ball abzublocken, bekam ihn aber nicht zu fassen. Eggestein setzte nach und traf zum 1:0 für St. Pauli (25.).



Umstrittene Elfmeterentscheidung

Nach einer halben Stunde gab es die erste Chance für die Gastgeber. Hertha BSC schaffte es die Hamburger Klammer zu durchbrechen. Rechts im Strafraum spielte Marten Winkler eine hohe Flanke vors Tor. Dort ging Smail Prevljak in die Luft und köpfte auf den Kasten. Nikola Vasilj hielt aber den Ball (32.).



Kurz danach kam es zu Diskussionen um einen möglichen Elfmeter für die Kiezkicker, nachdem Eric Smith nach einem Tritt von Bouchalakis im Berliner Strafraum zu Boden ging (35.). Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigte erst auf den Elfmeterpunkt, schaute sich dann die Szene nochmal im Videobeweis an und nahm seine Entscheidung zurück. Fabian Hürzeler protestierte an der Seitenlinie und sah dafür Gelb. Für den Rest der ersten Hälfte behielten die Gäste weiter die Kontrolle und gingen mit der 1:0-Führung in die Pause.



Blasse Hertha bekommt etwas Farbe

Pal Dardai reagierte auf den Rückstand und brachte Gustav Christensen für Winkler. Das Spiel gehörte aber weiter den Kiezkickern. Saad nutze in der 49. Minute seine zentrale Position vor dem Tor für eine Chance zum 2:0. Sein Flachschuss ging jedoch knapp links am Tor vorbei.



Die Berliner erspielten sich weiter nur wenige Chancen. Der in den vorherigen Spielen erfolgreiche Haris Tabakovic kam über die linke Seite in den Strafraum und zog ab. Smith konnte allerdings noch rechtzeitig abblocken (55.). Die Gastgeber wechselten erneut: Bilal Hussein kam für Jeremy Dudziak (59.). Hertha BSC wurde etwas aktiver, schaffte es aber nicht sich freizuspielen. Stattdessen machte erneut Eggestein auf sich aufmerksam. Aus halblinker Position und etwa 22 Metern Entfernung zog der Stürmer ab. Der Ball streifte die Latte, ging aber nicht rein (65).



Beide Trainer entschieden sich für einen Doppelwechsel. Dardai brachte Bence Dardai für Michal Karbownik und Derry Scherhant für Smail Prevljak. Hürzeler schickte Irvine für sein Comeback aufs Feld. Dafür ging Connor Metcalfe runter. Außerdem kam Andreas Albers für Eggestein (71.).



FC St. Pauli baut Führung aus, Hertha legt nach

Die Gäste setzten zu einer weiteren Angriffsserie an. Afolayan spielte eine Flanke von rechts ins Zentrum. Hartel stieg dort ohne großen Druck in die Luft und köpfte im ersten Versuch gegen die Latte. Metcalfe kam an den Ball, passte zu Afolayan, der wieder zu Hartel spielte. Dessen Nachsetzer per Kopf ließ die Latte erneut wackeln und der Ball ging ins Tor zum 2:0 (74.).



Fabian Reese setzte ein seltenes Lebenszeichen für die Berliner mit einem Distanzschuss aus 18 Metern. Doch Vasilj parierte den Versuch aus halblinker Position (78.). Pal Dardai zog seinen letzten Wechsel und brachte Florian Niederlechner für Haris Tabakovic (80.). Kurz darauf gelang es der Hertha tatsächlich sich effektiv zur Wehr zu setzen. Irvine verlor den Ball im Aufbau an Bouchalakis, der zurück auf Scherhant legte. Der 20-Jährige traf sicher ins linke untere Eck zum 1:2 (83.).



In der Schlussphase behielt der FC St. Pauli jedoch die Kontrolle, obwohl Hertha nach vorne preschte, nutzte seine Wechsel (Philipp Treu für Saad und Etienne Amenyido für Afolayan) und sicherte sich den Sieg.



