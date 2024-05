Hanning-Nachfolger Hanning-Nachfolger: Emir Kurtagic wird den 1. VfL Potsdam in der Handball-Bundesliga trainieren Stand: 08.05.2024 14:23 Uhr

Der 1. VfL Potsdam hat den Trainer für die erste Spielzeit in der Handball-Bundesliga bekannt gegeben. Ab Sommer wird Emir Kurtagic den Aufsteiger aus Brandenburg trainieren, wie der Klub am Mittwoch mitteilte. Damit wird der 43-Jährige die Nachfolge von Bob Hanning antreten, für den das Ende seines Trainertätigkeit bereits vorigen Herbst angekündigt wurde.



Kurtagic ist aktuell Bundestrainer der U18-/U19-Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB). Mit der U18-Nationalmannschaft wird er vor seinem Amtsantritt in Potsdam noch einmal bei der Europameisterschaft in Montenegro gefordert sein.

Hanning: "Er bringt alles mit"

"Für die Erfahrung im Trainerteam des Deutschen Handballbundes bin ich sehr dankbar. Der Perspektivwechsel vom Verein zum Verband war bereichernd", wurde der langjährige Trainer des VfL Gummersbach (2011-17) in der Klubmitteilung zitiert. In Potsdam wolle seine Arbeit "mit jungen, talentierten Spielern fortsetzen, sie entwickeln und auf dem Weg in die Bundesliga und vielleicht auch darüber hinaus fördern." Vor seinem Engagement beim DHB (ab 2022) trainierte Kurtagic zuletzt den TuS N-Lübbecke.



"Ich freue mich sehr, dass wir Emir für dieses Projekt begeistern konnten. Er bringt alles mit – von der Bundesliga-Erfahrung bis zur Arbeit mit jungen Spielern. Ich bin mir sicher, dass beide Seiten viel Freude aneinander haben werden", erklärte Bob Hanning.



Vorige Woche hatten die Potsdamer den Aufstieg in die HBL perfekt gemacht. Seit 2020 besteht eine intensive Kooperation zwischen dem VfL Potsdam und den Füchsen Berlin. Viele der jungen Spieler standen bis zuletzt mit einer Doppellizenz für beide Teams auf der Platte. So konnten die Talente schon früh immer mal wieder Erstligaluft schnuppern, wenn in der Hauptstadt Bedarf bestand. Die Regelung der Doppellizenzen endet nun mit dem Antritt in einer gemeinsamen Liga.

