Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: VfL Potsdam verliert in Melsungen Stand: 12.09.2024 20:50 Uhr

Der Aufsteiger VfL Potsdam hat sein erstes Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga verloren. Bei der MT Melsungen unterlag das Team von Trainer Emir Kurtagic am Donnerstag mit 23:31 (10:18). Beste VfL-Werfer waren vor 2.639 Zuschauern in der Rothenbach-Halle von Kassel Josip Simic (6 Tore), Nils Fuhrmann (5) sowie Jannek Klein (4).

Zusammenbruch nach starker Anfangsphase

Die Potsdamer starteten mit viel Selbstbewusstsein. Die Anfangsviertelstunde war ausgeglichen, die Führung wechselte hin und her. Kurtagic hatte vor dem ersten Auswärtsauftritt von einer "Riesen-Challenge" gesprochen. Sein Team agierte aber mutig und kämpferisch.



Erst Erik Balenciaga sorgte in der 17. Minute mit seinem Treffer für die erste Zwei-Tore-Führung der Hessen (8:6), ehe sie innerhalb von fünf Minuten mit einem 5:0-Lauf auf 14:7 davonzogen. Da half auch die Auszeit von Kurtagic beim Stand von 7:11 wenig.



Nur ein Treffer in zehn Minuten war zu wenig für den VfL. Nach dem Wechsel konnte Potsdam zwischenzeitlich auf vier Tore (18:22/45.) verkürzen, agierte oft aber zu ideenlos und leistete sich immer wieder technische Fehler im Aufbauspiel.

