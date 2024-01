Große Kulisse Große Kulisse: Berliner Derby in Frauen-Regionalliga ins Stadion An der Alten Försterei verlegt Stand: 24.01.2024 13:00 Uhr

Das Berliner Derby in der Frauen-Regionalliga Nordost wird verschoben und im Stadion an der Alten Försterei angepfiffen. Das teilte der 1. FC Union Berlin am Mittwoch mit. Die Partie der Köpenickerinnen gegen Hertha BSC ist nun für den 28. April angesetzt. Ursprünglich sollte der Rückrunden-Auftakt am 3. März auf dem Fritz-Lesch-Sportplatz stattfinden.

Zietz: "Etwas ganz Besonderes"

"Wir freuen uns sehr, dass wir das Stadtduell gegen Hertha im Stadion An der Alten Försterei austragen können. Es ist für unsere Spielerinnen immer etwas ganz Besonderes dort aufzulaufen und um Punkte zu kämpfen", wird Jennifer Zietz, Leiterin Frauen- und Mädchenfußball beim 1. FC Union, in der Mitteilung zitiert.



In der Tabelle der Regionalliga Nordost liegen die Unionerinnen mit 33 Punkten auf dem ersten Platz, die Herthanerinnen sind auf Rang vier mit 21 Zählern.

Sendung: Der Tag, 24.01.2024, 19:15 Uhr