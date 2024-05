German Football League German Football League: Potsdam Royals starten gegen Aufsteiger Hildesheim erfolgreich in die Saison Stand: 11.05.2024 20:08 Uhr

Die Potsdam Royals haben die neue Saison der German Football League am Samstag mit einem Sieg begonnen. Gegen den Aufsteiger Hildesheim Invaders setzte sich der Meister der Vorsaison im Sportpark Luftschiffhafen souverän mit 56:21 (14:0, 14:7, 12:8, 16:6) durch.

Stadionfrage besorgt Potsdam Royals vor dem Saisonstart Die Potsdam Royals müssen die neue Spielzeit am Rande einer Baustelle eröffnen. Der Klub hadert derzeit mit seinem Stadion im Luftschiffhafen, wo am Samstag Hildesheim gastiert. Immerhin: Sportlich sei man gut gerüstet. Von Shea Westhoffmehr

Royals "sehr zufrieden mit dem Spielergebnis"

"Wir sind sehr zufrieden mit dem Spielergebnis", sagte das Vorstandsmitglied Eberhard von Lobenstein im Gespräch mit rbb|24. Trotz der vermeintlich klaren Kräfteverhältnisse beim Duell des Meisters gegen den Aufsteiger habe man Hildesheim nicht unterschätzt. "Hildesheim war schließlich ungeschlagener Sieger der GFL 2. Wir waren darauf vorbereitet, dass sie uns an der ein oder anderen Stelle Paroli bieten können."



Die Potsdam Royals kamen gut in die Partie. Das erste Quarter entschieden sie gleich mit 14:0 für sich. "Es begann super für uns - und wir konnten dann auch die Hildesheimer über den gesamten Spielverlauf immer auf guter Distanz halten", so von Lobenstein. Der Gegner habe jedoch einen "tollen Quarterback" gehabt: "Ich denke, wir werden von denen in dieser Saison noch einiges hören."



Zumal die Spielzeit mit Überraschungen begann. So unterlagen zum Saisonstart die Topteams aus Braunschweig (in Kiel) und Schwäbisch Hall (gegen die Allgäu Comets). "Das hat uns sehr gewundert. Anscheinend werden die Karten ein bisschen neu gemischt."

