German Football League German Football League: Potsdam Royals siegen klar gegen Berlin Adler, Rebels verlieren

German Football League: Potsdam Royals siegen klar gegen Berlin Adler, Rebels verlieren Stand: 25.05.2024 21:02 Uhr

Die Footballer der Potsdam Royals haben auch ihr zweites Saisonspiel in der German Football League gewonnen. Das Team von Michael Vogt besiegte die Berlin Adler am Samstag deutlich mit 58:0 (16:0,20:0,16:0,6:0).



Im Stadion Luftschiffhafen hatten die Berliner, die im Vorjahr die Playoffs nur knapp verpassten, der Heimmannschaft wenig entgegenzusetzen.

Das andere GFL-Team aus der Hauptstadt, die Berlin Rebels, unterlagen am Samstag ebenfalls ihrem Herausforderer. Gegen die Hildesheim Invaders setzte es eine 19:36 (0:7,7:7,0:15,12:7)-Niederlage.

Royals müssen nach Kiel

Am dritten Spieltag treten die Royals in Kiel bei den Baltic Hurricanes an, auf die Rebels warten die bislang noch sieglosen Kirchdorf Wildcats (jeweils Samstag, 16 Uhr). Die Adler bekommen es zu Hause mit den Straubing Tigers zu tun (Samstag, 17 Uhr).

