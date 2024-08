German Football League German Football League: Potsdam Royals setzen Lauf fort - Berlin Rebels schlagen Dresden Monarchs Stand: 24.08.2024 20:27 Uhr

Die Potsdam Royals sind in der German Football League (GFL) nicht zu stoppen. Am Samstagabend gewannen die Brandenburger bei den New Yorker Lions Braunschweig und setzten das nächste Statement. Das Duell endete mit 59:0 (32:0) für die Royals, die somit den elften Sieg im elften Saisonspiel einfuhren und die Gruppe Nord weiterhin dominant anführen.

Das Erfolgsgeheimnis der Potsdam Royals Die Potsdam Royals dominieren die German Football League. Der Titelverteidiger ist nach zehn Spielen ungeschlagen. Woche für Woche werden die Gegner mit über 50 Punkten nach Hause geschickt. Der Erfolg ist das Produkt harter Arbeit. Von Matthias Gindorfmehr

Rebels drehen Spiel gegen Monarchs

Die Berlin Rebels haben sich am Samstag etwas überraschend mit 19:16 gegen die Dresden Monarchs durchgesetzt. Nach den ersten beiden Vierteln lagen die Hauptstädter noch mit 6:13 im Hintertreffen, doch nach der Halbzeit drehten sie das Spiel, ließen lediglich nur noch ein Field Goal zu und gingen letztlich als Sieger vom Feld.



Für die Rebels war es der dritte Erfolg in der laufenden GFL-Saison, für die Monarchs erst die zweite Niederlage. In der Gruppe Nord belegen die Berliner jedoch nach wie vor den letzten Platz.

Sendung: rbb24, 24.08.2024, 21:45 Uhr