German Football League German Football League: Potsdam Royals nach Kantersieg weiter ungeschlagen - Berlin Adler verlieren Stand: 17.08.2024 19:42 Uhr

Die Potsdam Royals marschieren weiter durch die German Football League (GFL). Am Samstag schlugen die Brandenburger die Hildesheim Invaders mit 69:14. Nach den ersten beiden Vierteln stand es "nur" 17:0 für Potsdam, doch in der zweiten Hälfte drehten die Royals dann so richtig auf. Mit dem Sieg stellen die Royals ihre Saisonbilanz auf 10-0, womit sie die GFL-Gruppe Nord wenig überraschend anführen.

Die Berlin Adler mussten dagegen eine 0:17-Heimniederlage gegen die New Yorker Lions Braunschweig hinnehmen, nachdem sie schon zur Pause mit 0:10 in Rückstand gelegen hatten. In der Tabelle der Gruppe Nord belegen die Adler mit einer Bilanz von 4-6 nun den 5. Platz.

Royals kommende Woche in Braunschweig

In der kommenden Woche reisen dann die Royals zu den Lions nach Braunschweig (24.08., 16 Uhr). Die Adler sind in der GFL in der Woche drauf im Poststadion gegen die Kiel Baltic Hurricanes gefordert (31.08., 17 Uhr).