German Football League German Football League: Berlin Rebels verlieren auch gegen die Braunschweig Lions Stand: 03.08.2024 19:51 Uhr

Am 13. Spieltag der German Football League (GFL) geht es für die Berlin Rebels weiterhin nicht bergauf. Gegen die Braunschweig Lions gab es im heimischen Mommsenstadion die fünfte Niederlage in Folge.



Dabei ging das erste Viertel gut los: Die Hausherren konnten dieses mit einer 7:0-Führung für sich entscheiden. Im zweiten Viertel holten die Gäste aus Braunschweig aber auf und gewannen dieses ebenfalls mit 7:0.

Drittes Viertel entscheidend

Mit einer zwischenzeitlichen Punkteteilung ging es ins dritte Viertel, das mit 14:0 deutlich an Braunschweig ging und das damit auch die Vorentscheidung war, da sich keine der beiden Mannschaften im letzten Viertel absetzen konnte (7:7).



Das zweite Heimspiel in Folge endete für die Berlin Rebels also erneut mit einer Niederlage. Schon am 12. Spieltag, vor zwei Wochen gegen die Potsdam Royals, hatten sie keine Chance und mussten sich 0:63 geschlagen geben. Die Rebels finden sich nun auf dem letzten Tabellenplatz der GFL Nord wieder.



