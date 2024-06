German Football League German Football League: Berlin Adler holen dritten Sieg in Folge Stand: 16.06.2024 18:12 Uhr

Nach schwierigem Saisonstart haben die Berlin Adler in der German Football League (GFL) die Wende geschafft. Am Sonntag setzten sie sich auswärts bei den Paderborn Dolphins mit 44:33 (16:17) durch und holten damit ihren dritten Sieg in Folge.

Starkes letztes Viertel sichert den Sieg

Im Paderborner Hermann-Löns-Stadion liefen die Berliner zunächst über weite Strecken der Partie einer Führung der Dolphins hinterher, ließen sich von diesen aber nicht abschütteln. Mit einem Rückstand von vier Punkten (23:27) ging es ins letzte Viertel, in dem den Berlinern dann plötzlich alles gelingen zu schien. Sie selbst holten einen Score nach dem anderen und erlaubten dem Gegner dank knallharter Defensive nur noch sechs Punkte.



Durch den Erfolg ziehen sie am Ende des fünften Spieltags in der Tabelle der Gruppe Nord an den Dolphins vorbei und belegen nun mit drei Siegen und zwei Niederlagen den vierten Platz. Spitzenreiter bleiben weiterhin die Potsdam Royals, die Berlin Rebels sind sechster.

