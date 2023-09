Jetzt live hören und im Ticker Gelingt Hertha BSC gegen St. Pauli der dritte Heimsieg in Folge? Stand: 30.09.2023 19:43 Uhr

Wenn Hertha BSC am Samstagabend auf den FC St. Pauli trifft, wird es voll im Berliner Olympiastadion. Rund 60.000 Zuschauende, darunter mindestens 12.000 Gästefans werden erwartet. St. Pauli ist bisher ungeschlagen.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC empfängt am achten Spieltag den FC St. Pauli im Berliner Olympiastadion (Anpfiff: 20:30 Uhr). Die letzte Begegnung der beiden Vereine liegt bereits sieben Jahre zurück. Auch damals stand Pal Dardai als Trainer für Blau-Weiß an der Seitenlinie.



Aus Hamburg haben sich mindestens 12.000 Fans angekündigt. Insgesamt werden rund 60.000 Zuschauende erwartet. "Die Atmosphäre muss uns einen Extra-Kick geben. Ab 55, 60.000 Zuschauern bekommt das Stadion eine Seele", so Dardai.



Der FC St. Pauli ist in der aktuellen Saison bisher ungeschlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler 3:1 gegen Schalke 04 und 5:1 gegen Holstein Kiel.



So spielt Hertha BSC: Ernst – Dudziak, Kempf, Leistner, Karbownik – M. Dardai, Bouchalakis – Reese, Winkler – Prevljak, Tabakovic





So spielt der FC St. Pauli: Vasilj – Wahl, Smith, Mets – Saliakas, Metcalfe, Hartel, Ritzka – Afolayan, Eggestein, Saad



Das Spiel im Liveticker

Sendung: rbb24, 30.09.2023, 21:45 Uhr