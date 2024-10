Gegen Oranienburg Gegen Oranienburg: Cottbuser Pokalspiel wird trotz Biden-Absage verschoben Stand: 09.10.2024 15:48 Uhr

Das Achtelfinale im brandenburgischen Landespokal zwischen dem FC Energie Cottbus und dem Oranienburger FC Eintracht 1901 wird trotz der Absage des Deutschlandbesuchs von US-Präsident Joe Biden verschoben. Die Partie soll am Samstag, 16. November (13 Uhr) in der Arena in Oranienburg stattfinden, wie der Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) am Mittwoch mitteilte.



Das als Risikospiel eingestufte Duell im Landespokal war zuvor für den Sonntag, 13. Oktober terminiert gewesen, musste aber aufgrund des geplanten Staatsbesuchs des US-Präsidenten in Berlin verschoben werden.



Wege des Hurrikans "Milton" in den USA hatte Biden seine ab Donnerstag geplante Reise nach Deutschland und Angola am Dienstag vorläufig abgesagt.

US-Präsident Biden sagt Deutschlandreise ab US-Präsident Joe Biden verschiebt wegen des auf den Bundesstaat Florida zusteuernden Hurrikans "Milton" seine geplante Reise nach Deutschland. Eigentlich sollte er Donnerstagabend in Berlin ankommen.mehr

Spiel zum zweiten Mal verschoben

Nach der Absage Bidens berieten die Klubs und der FLB erneut, kamen jedoch zu dem Schluss, "dass im Hinblick auf die Organisation und Sicherheit insbesondere aufgrund der Kurzfristigkeit eine Austragung der Partie am kommenden Sonntag nicht realistisch ist."



Damit wird die Begegnung zwischen Oranienburg und Cottbus bereits zum zweiten Mal verschoben. Zunächst war das Achtelfinale für den Samstag, 12. Oktober terminiert. Diese Ansetzung platzte jedoch aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen rund um eine Demonstration gegen eine Erweiterung des Tesla-Werkes in der Region.

Sendung: Antenne Brandenburg, 09.10.2024, 16:15 Uhr