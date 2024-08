Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Viktoria Berlin spielt Unentschieden gegen Erfurt Stand: 02.08.2024 21:42 Uhr

Zum Auftakt des zweiten Spieltags in der Fußball-Regionalliga Nordost haben sich Viktoria Berlin und Rot-Weiß Erfurt 1:1 (1:0) voneinander getrennt. Vor 864 Zuschauern im Stadion Lichterfelde trafen Metehan Yildirim (36. Minute) für Viktoria sowie Dennis Lerche (77.) für Erfurt.



Das Spiel, das aufgrund einer verspäteten Anreise der Gäste eine halbe Stunde später als geplant angepfiffen werden musste, begann mit dominierenden Erfurtern. Insbesondere Mittelstürmer Dennis Lerche versuchte es immer wieder gefährlich aus der Distanz. In Führung gingen aber die bis dato völlig unscheinbaren Gastgeber. Nach einem schönen Angriff über die rechte Seite verwandelte Yildirim aus wenigen Metern unhaltbar ins linke, untere Toreck.

Aufsteiger Hertha Zehlendorf nach hohem Auftaktsieg Tabellenführer mehr

Viktoria vorerst auf Rang zwei

In der insgesamt ausgeglichenen, zweiten Halbzeit hatte zunächst Viktorias Oleg Skakun die große Chance auf das 2:0 (47.). Der Ukrainer scheiterte jedoch am gut reagierenden Erfurter Schlussmann Lorenz Otto. In der 77. Minute war es schließlich ein Freistoß für die Gäste, in dessen Folge Lerche zum letztlich verdienten Ausgleich treffen konnte. Die Schlussphase brachte keine nennenswerten Möglichkeiten mehr mit sich.



In der Tabelle liegt Viktoria vor den weiteren Partien des zweiten Spieltags mit nun vier Punkten auf Rang zwei direkt hinter Tabellenführer Erfurt, das ebenfalls vier Punkte aber das bessere Torverhältnis aufweist.

Sendung: rbb|24 Inforadio, 02.08.2024, 22:15 Uhr