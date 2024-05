Fußball-Regionalliga Nordost Fußball-Regionalliga Nordost: Union und Hertha siegen deutlich Stand: 05.05.2024 18:59 Uhr

Auch am 19. Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost haben die Spielerinnen des 1. FC Union Berlin ihre blütenweiße Weste behalten können. Der 19. Sieg im 19. Saisonspiel wurde dabei einmal mehr zum Schützenfest. Beim Magdeburger FFC siegte die Mannschaft von Trainerin Ailien Poese mit 9:0 (3:0). Vor 111 Zuschauern trafen Naika Reissner (2.), Lisa Heiseler (17., 48.), Sarah Abu Sabbah (44., 58., 73.), Celine Frank (50., 55.) und Dina Orschmann (85.).



Während die Spielerinnen in Person von Celina Frank ("Es war ein sehr kämpferisches Spiel") und Luca Scheel ("Hatten eine kurze Phase, als wir vor dem Tor nicht ganz so effizient waren") sogar noch Kritikpunkte ausmachten, zeigte sich ihre Trainerin gegenüber der Vereins-Homepage zufrieden: "Das war heute ein total souveräner Auftritt. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir sind früh in Führung gegangen, haben den Ball laufen lassen und konnten uns vor allem in der zweiten Halbzeit noch mal steigern, was uns in den letzten Spielen nicht immer gelungen ist."

Auch Hertha siegt deutlich

Ebenfalls zufrieden dürfte ihr Trainerkollege von Hertha BSC sein. Denn auch die Mannschaft von Manuel Meister zeigte sich an diesem 19. Spieltag in Torlaune. Mit 5:0 (1:0) siegte die Hertha gegen den Lokalrivalen Türkiyemspor. Damit revanchierte sich die junge Mannschaft für die 0:1-Niederlage im Hinspiel. Im Oktober hatte vor allem die Chancenverwertung der Herthanerinnen nicht gepasst. Das war dieses Mal vor allem im zweiten Durchgang gänzlich anders. Und so zeigte sich die Meister-Elf gut erholt von der Niederlage gegen Union in der Vorwoche. Die Treffer erzielten dabei Lotte Reimold (44.), Clara Dreher (48., 64.), Svenja Poock sowie Senanur Yavuz (83.).



Glück hatten die Gastgeberinnen in der 78. Minute, als ein Freistoß der Gäste nur die Latte traf. Durch den ersten Sieg seit Anfang März zieht Hertha in der Tabelle an Türkiyemspor vorbei und auf Rang sechs.

Viktoria zementiert Platz zwei, Berolina steigt gesichert ab

Weiterhin auf Platz vier in der Tabelle rangiert die zweite Mannschaft von Turbine Potsdam, die mit 5:2 (2:1) gegen den Bischofswerdaer FV gewinnen konnte. Die Tore für die Brandenburgerinnen erzielten Klara Robitsch (13.), Marike Aurora Dommasch (36.), Emily Lemke (48.), Nathalie Bretschneider (69.) sowie Suya Häring (71.).



Deutlich weniger torreich ging es beim Spitzenspiel dieses Spieltags zu. Am Ende behielt der Tabellenzweite Viktoria Berlin beim Tabellendritten FC Carl Zeiss Jena mit 2:1 (1:1) die Oberhand. Mit neun Punkten Rückstand auf Union und 13 Punkten Vorsprung auf Jena scheint die finale Saison-Platzierung von Viktoria bei nur noch drei offenen Spieltagen bereits festzustehen.



Auch rechnerisch sicher ist inzwischen der Abstieg von Berolina Mitte. Das Schlusslicht der Liga verlor sein Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Rasenball Leipzig und verbleibt bei fünf Punkten. Bei zehn Punkten Rückstand auf das rettende Ufer ist der Klassenerhalt nun nicht mehr möglich.

