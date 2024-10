Fußball Fußball: Hertha-Spieler Ibrahim Maza für algerische Nationalmannschaft nominiert Stand: 03.10.2024 14:09 Uhr

Der Berliner Fußballer Ibrahim Maza ist erstmals in die algerische Nationalmannschaft berufen worden. Am Donnerstag gab der algerische Nationaltrainer Vladimir Petkovic den Kader für die anstehenden Qualifikationsspiele für den Afrika Cup bekannt.

Maza, der bei Zweitligist Hertha BSC unter Vertrag steht, entschied sich erst kürzlich für Algerien. Der 18-Jährige besitzt die deutsche und die algerische Staatsbürgerschaft. Anfang September lief Maza erstmals für die deutsche U20-Auswahl auf. Zuvor spielte er bereits für die U18 und U19.

Qualifikation für Afrika Cup

Algerien führt nach zwei Qualifikationsspielen mit sechs Punkten die Tabelle der Gruppe E an. Am 10. Oktober spielt die Mannschaft in Annaba gegen Togo und tritt drei Tage später in Lomé zum Rückspiel an. Weitere Gegner Algeriens sind Äquatorialguinea und Liberia. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich für den Afrika Cup.



Der Afrika Cup findet vom 21. Dezember 2025 bis 18. Januar 2026 in Marokko statt. Der Co-Gastgeber der WM 2030 hatte das Turnier erhalten, nachdem es 2022 Guinea wegen fehlender Strukturen entzogen worden war.

