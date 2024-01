Fußball Fußball: Hertha holt Barkok und verleiht Maolida Stand: 18.01.2024 21:51 Uhr

Hertha BSC hat Mittelfeldspieler Aymen Barkok vom 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Donnerstag mit. Im Zentrum soll er helfen, die zahlreichen verletzungsbedingten Ausfälle der Berliner aufzufangen. Leih-Ende ist der Sommer dieses Jahres.

"Aymen ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der auch international schon Erfahrung gesammelt hat. Er ist im zentralen Mittelfeld flexibel einsetzbar und kann uns sofort helfen. Mit seinen Fähigkeiten wird er unser Spiel ankurbeln", kommentiert Herthas Sportdirektor Benjamin Weber die Verpflichtung in einer Klubmitteilung.

In Mainz nur Reservist

Barkok war 2022 von Eintracht Frankfurt nach Mainz gewechselt, mit den Hessen gewann er zuvor im gleichen Jahr die Europa League und 2018 den DFB-Pokal. Während seiner Zeit in Mainz spielte der Mittelfeldakteur nur drei Partien von Anfang an. Auch in der laufenden Saison kam der marokkanische Nationalspieler (letztes Länderspiel im Juni 2022) nicht über die Rolle des Reservisten hinaus.

Maolida nach Schottland verliehen

Nicht mehr für Hertha spielen wird in der Rückrunde Linksaußen Myziane Maolida. Er wird von den Berlinern mit sofortiger Wirkung in die Scottish Premiership zum Hibernian FC verliehen. "Wir haben gemeinsam mit Myziane nach einer guten Lösung gesucht und mit dieser Leihe gefunden", sagte Weber in einer weiteren Mitteilung am Donnerstag.



Der 24 Jahre alte Maolida war im August 2021 aus Nizza zur Hertha gekommen, im vergangenen Jahr mehrere Monate an Stade Reims ausgeliehen gewesen. Er bestritt in der aktuellen Spielzeit nur Partien für Herthas Amateure.

Sendung: rbb24 Inforadio, 18.01.2023, 18:15 Uhr