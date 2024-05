Fußball Fußball: Energie Cottbus verpflichtet Tolcay Cigerci Stand: 29.05.2024 20:42 Uhr

Der künftige Fußball-Drittligist Energie Cottbus präsentiert eine namhafte Verstärkung. Die Lausitzer holen Tolcay Cigerci vom Berliner Regionalligisten VSG Altglienicke, wie die Cottbuser am Mittwoch bekannt gaben. Der 29 Jahre alte Offensivmann erzielte in der abgelaufenen Saison 20 Treffer und bereitete elf weitere vor.



Mit der Neuverpflichtung dürfte auch die Hoffnung verbunden sein, dass Cigercis Torbeteiligungen den Abgang von Tim Heike aufwiegen: Der erfolgreichste Cottbuser Torjäger der abgelaufenen Saison wechselt zu Drittliga-Konkurrent FC Ingolstadt.

Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz sagte laut Vereinsmitteilung, dass zu Cigerci "schon einige Zeit Kontakt" bestehe. Nun habe sich dieser "klar dazu bekannt, mit unserem Team in der 3. Liga spielen und sich hier einer neuen Aufgabe stellen zu wollen. Er bringt eine enorme fußballerische Qualität und ganz viel Erfahrung mit."



Ab 2018 spielte Cigerci, der als gebürtiger Niedersachse die türkische Staatsbürgerschaft besitzt, in Berlin: Nach Stationen beim Berliner AK, der VSG Altglienicke und FC Viktoria Berlin sowie einem kurzen Zwischenstopp bei Samsunspor in der türkischen Süper Lig, war er in den zurückliegenden zwei Spielzeiten bei der VSG Altglienicke aktiv. Dort kam er auf eine Quote von 34 Toren und 26 Vorlagen in 66 Pflichtspielen der Unterschiedsspieler.



Zudem verkündeten die Cottbuser eine weitere Personalie: Angreifer Timmy Thiele verlängerte seinen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.05.2024, 21:15 Uhr