Fußball Fußball: Dynamo gewinnt in Plauen, Viktorias Spiel wird durch die Autobahn verhindert

Zum Auftakt des neunten Spieltags in der Regionalliga Nordost hat der BFC Dynamo mit 3:1 (1:0) beim VFC Plauen gewonnen. Damit sind die Berliner seit nunmehr fünf Spielen ungeschlagen und klettern in der Tabelle zumindest vorübergehend auf Rang vier.



Die Tore für den BFC erzielten Henry-Jon Crosthwaite (22.), Kevin Lankford (89.) und Daniel Heinrich per Eigentor (90.+5). Dabei klingt das Ergebnis deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. Vor allem in der zweiten Halbzeit hatte Plauen vor rund 1.500 Zuschauern mehr von der Partie und trotz eines Platzverweises in der 59. Minute aussichtsreiche Chancen, nach dem Ausgleich in der 70. Minute sogar in Führung zu gehen. Stattdessen aber gelang den Gästen im Gegenzug der vorentscheidende Treffer.

Autobahn-Vollsperrung sorgt für Absage bei Viktoria

Deutlicher war da die Niederlage der zweiten Mannschaft von Zweitligist Hertha BSC. Beim Halleschen FC unterlag die U23 der Berliner mit 1:4 (1:1). Der einzige Berliner Treffer des Abends gelang Ensar Aksakal (42.). Schon der Halbzeitstand war dabei schmeichelhaft. In zweiten Durchgang hatte die junge Berliner Auswahl kaum mehr eine Chance gegen den nun Tabellendritten aus Halle. Hertha selbst liegt mit 15 Punkten aus neun Spielen punktgleich mit dem BFC Dynamo auf Platz sechs.

Das Spiel zwischen Viktoria Berlin und dem FSV Zwickau hingegen musste kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür war eine Vollsperrung der Autobahn A9 aufgrund eines Unfalls. Zwickaus Sportdirektor Robin Lenk sagte gegenüber dem MDR: "Wir stehen seit 15:30 Uhr in einer Vollsperrung. Es ist uns nicht möglich, uns hier fortzubewegen.“ Zu diesem Zeitpunkt hätte der Mannschaftsbus noch etwa zwei Stunden Fahrtzeit vor sich gehabt, ein Anpfiff der Partie wäre nicht vor 21:15 Uhr möglich gewesen. So erfolgte die Absage der Begegnung. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Immerhin die Verpflegung der Mannschaft konnte sichergestellt werden. Das mitgeführte Buffet wurde kurzerhand auf dem Standstreifen serviert.

