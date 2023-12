76:60 gegen die Gisa Lions MBC Fünfter Heimsieg in Folge für Alba-Frauen Stand: 08.12.2023 21:58 Uhr

In der Basketball-Bundesliga der Frauen hat Alba Berlin am Freitagabend den fünften Sieg im fünften Heimspiel der Saison gefeiert: Vor fast 1.400 Fans in der Charlottenburger Sömmeringhalle setzen sich die Berlinerinnen gegen den Gisa Lions MBC mit 76:70 (35:33) durch.



In der engen Partie konnten sich die Gastgeberinnen nie entscheidend absetzen, am Ende behielten die nervenstarken Berlinerinnen aber die Oberhand. Beste Alba-Werferin war Deeshyra Thomas mit 20 Punkten. Durch den siebten Saisonsieg bleiben die Alba-Frauen in der Spitzengruppe der Liga.

Auch die beiden kommenden Bundesliga-Spiele bestreitet das Team von Chefcoach Cristo Cabrera in der Sömmeringhalle: Am 17. Dezember erwarten die Berlinerinnen Nördlingen und am 23. Dezember die Hannover Luchse.

Sendung: rbb24, 08.12.2023, 22 Uhr