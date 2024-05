Frauen-Fußball Frauen-Fußball: Turbine-Spielerin Bianca Schmidt beendet Karriere Stand: 16.05.2024 19:44 Uhr

Die langjährige Turbine-Spielerin Bianca Schmidt beendet nach dieser Saison ihre Fußball-Karriere. Das gab der Potsdamer Zweitligist am Donnerstag bekannt.



Die 34-Jährige begann ihre Laufbahn 2006 in Potsdam und gewann mit Turbine bis 2012 vier Meistertitel sowie 2010 die Champions League. Nach ihrem Wechsel zum 1. FFC Frankfurt kam die Nationalspielerin 2015 zurück nach Potsdam. Von 2021 bis 2023 spielte sie beim schwedischen FC Rosengard, ehe sie in dieser Saison erneut nach Potsdam zurückkehrte.

Aufstieg zum Karriereende?

"Nach 18 Jahren Profisport werde ich mich nun meinem Leben nach der Karriere und meiner Familie widmen. Ich hatte viele schöne Momente, für die ich sehr dankbar bin", sagte Schmidt. Turbine-Präsident Karsten Ritter-Lang bezeichnete Schmidt als "großartige Fußballerin, die sehr stolz auf das sein kann, was sie erreicht hat".



Die Partie am kommenden Samstag gegen Borussia Mönchengladbach wird Schmidts letztes Heimspiel im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion sein. Zum Saisonabschluss tritt Turbine in Ingolstadt an. Als Tabellenführer der 2. Bundesliga stehen die Potsdamerinnen dicht vor dem Aufstieg in die 1. Bundesliga.

