Förderbescheid übergeben Förderbescheid übergeben: Cottbus soll Spezialsporthalle für das Trampolinturnen bekommen Stand: 22.03.2024 11:30 Uhr

Im Sportzentrum Cottbus soll eine Sporthalle speziell für das Trampolinturnen entstehen. Am Freitag hat der Lausitzbeauftragte des Landes, Klaus Freytag, dem Cottbuser Oberbürgermeister Tobias Tschick (SPD) dafür einen Förderbescheid in Höhe von elf Millionen Euro überreicht.



Das Geld kommt aus dem Strukturfördertopf und ist nach Angaben des Oberbürgermeisters eine Vollfinanzierung. Die Stadtkasse müsse nicht belastet werden, so Schick.

Showdown in Cottbus Cottbus freut sich auf den nächsten sportlichen Höhepunkt. Nach Springermeeting und "Turnier der Meister" steht ab Freitag der Trampolin-Weltcup an. Er wird zum ersten Mal in der Lausitz ausgetragen. Den Finaltag des Weltcups sehen Sie am Sonntag ab 14:25 Uhr im rbb|24-Livestream.mehr

"Es ist kein einfacher, klassischer - ich sage mal - Schulturnhallenbau, sondern einer, der viele Besonderheiten in sich birgt", so Kay Havenstein, der in der Stadt Cottbus für den Vereinssport zuständig ist. Die Halle sei 15 Meter hoch und habe eine Fläche von circa 30 mal 40 Metern.



Laut Havenstein rechnet die Stadt mit einer Bauzeit von circa zwei Jahren. Nach aktuellen Plänen soll die Spezialsporthalle für das Trampolinturnen Ende 2026 fertig und einsatzbereit sein.

Erstmals Weltcup in Cottbus

Die Fördermittelübergabe fand zum Start des Trampolin-Weltcups statt, der an diesem Wochenende zum ersten Mal in der Cottbuser Lausitz-Arena ausgetragen wird. Der Weltverband hatte im November 2023 grünes Licht dafür gegeben. Finanzielle Rückendeckung gibt es dafür vom Land Brandenburg, das die Veranstaltung unterstützt.

Das sind die sportlichen Höhepunkte 2024 in Berlin und Brandenburg Das Sportjahr 2024 hat einiges zu bieten – und Berlin wie Brandenburg sind mittendrin. Ob Fußball- und Handball-EM oder Trampolin-Weltcup – über das gesamte Jahr finden große Sportgroßveranstaltungen in der Region statt.mehr

Beim Weltcup werden von Freitag bis Sonntag rund 400 Athleten und Betreuer erwartet. Unter ihnen ist auch einer der besten deutschen Trampolinspringer, Caio Lauxtermann. Der Cottbuser hat schon mehrfach an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. 2023 gewann er den Gesamtweltcup im Synchron-Wettbewerb.





Seit vielen Jahrzehnten richtet Cottbus bereits erfolgreich den Turn-Weltcup "Turnier der Meister" aus.

Sendung: Antenne Brandenburg, 22.03.2024, 09:30 Uhr