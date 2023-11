Ab 1. Januar Ex-Zehnkämpfer Freimuth wird Vorstandsvorsitzender beim SC Potsdam Stand: 30.11.2023 11:23 Uhr

Der ehemalige Weltklasse-Zehnkämpfer Rico Freimuth wird neuer Vorstandsvorsitzender beim SC Potsdam. Er wird das Amt am 1. Januar antreten. Das gab der Verein am Donnerstag bekannt. Der Klub ist laut eigenen Angaben der größte Sportverein in Brandenburg und seit Jahren insbesondere mit seiner Frauenmannschaft in der Volleyball-Bundesliga sehr erfolgreich.



"Die Möglichkeit, als Vorstandsvorsitzender maßgeblichen Einfluss auf strategische Entscheidungen des Vereins zu nehmen, reizt mich außerordentlich", sagte Freimuth, der 2017 in London mit WM-Silber seinen größten sportlichen Erfolg gefeiert hatte.

Geboren in Potsdam

Der 35 Jahre alte Freimuth wurde in Potsdam geboren, feierte seine größten Triumphe in der Leichtathletik aber für den SV Halle. Er studierte Sport und BWL, unter anderem in Halle (Saale) und Dresden.



"Durch meine Karriere als Profisportler bringe ich ein tiefes Verständnis für die sportlichen Strukturen in Deutschland mit", sagte Freimuth: "Die Tätigkeit beim 'neuen' SC Potsdam gibt mir die Gelegenheit, Innovatives zu fördern und mich gleichzeitig selbst weiterzuentwickeln." Und SCP-Präsident Andreas Klemund sagte: "Das Präsidium setzt große Hoffnungen in ihn."



