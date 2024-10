Basketball-Eurocup Eurocup: Alba-Frauen verlieren auch bei Arka Gdynia Stand: 31.10.2024 08:53 Uhr

Die Basketballerinnen von Alba Berlin warten auf internationalem Parkett weiter auf den ersten Sieg. Am Mittwochabend verloren sie beim polnischen Klub Arka Gdynia auch das vierte Spiel ihrer EuroCup-Debütsaison.



Die Berlinerinnen, die bereits das Hinspiel gegen den Gruppenersten aus Polen mit 44:61 klar verloren hatten, mussten sich auch am Dienstagabend 71:87 (43:54) geschlagen geben. Alba-Topscorerin war Emily Kiser mit 16 Zählern.

Tempo und viel Herz werden nicht belohnt

Die Alba-Frauen gingen die Begegnung von Beginn an aggresiv an und ließen sich von der starken Physis der Gastgeberinnen nicht unter Druck setzen. Die Folge war ein intensives Duell, das geprägt war von schnellen Abschlüssen - vor allem Punkte von der Dreierlinie waren das Mittel der Wahl.



Im zweiten Viertel konnten die 13-maligen polnischen Meisterinnen dann aber langsam davonziehen. Sie spielten ihre Überlegenheit souverän aus und konnten sich den Heimsieg trotz eines starken viertelübergreifenden 15:0-Runs der Berlinerinnen sichern.



Zwei Chancen auf den ersten EuroCup-Sieg haben die Alba-Frauen aber noch: Am 20. November geht es Zuhause gegen die israelischen Meisterinnen von Elitzur Ramla. Am 27. November empfängt Kibirkstis Vilnius die Berlinerinnen.

Sendung: rbb24 Inforadio, 30.10.2024, 21:15 Uhr