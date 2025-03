Doppelpack von Reese Erster Heimsieg seit Oktober: Reese lässt Hertha BSC gegen Karlsruhe jubeln Stand: 29.03.2025 14:59 Uhr

Fast ein halbes Jahr lang konnten die Fans von Hertha BSC keinen Heimsieg mehr bejubeln – bis zum Samstag. Mit 3:1 gewinnen die Berliner gegen den Karlsruher SC und verschaffen sich damit Luft auf die Abstiegsränge der zweiten Liga.

Die Fußballer von Hertha BSC haben in der 2. Bundesliga den nächsten Befreiungsschlag gelandet und den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößert. Dank eines 3:1 (1:0) und eines Gala-Auftritts von Offensivmann Fabian Reese gegen den Karlsruher SC konnten die Berliner am Samstag einen lange herbeigesehnten Heimsieg bejubeln. Begleitet wurde der dank einer Fan-Freundschaft der beiden Klubs von exzellenter Stimmung im Olympiastadion.

Der Spielverlauf

Der Start in die Partie gehörte zunächst den Gästen. Der KSC hatte anfänglich etwas mehr vom Spiel und in Person von Marvin Wanitzek die erste große Chance (7. Minute). Die zweite große Chance der Partie gehörte dann den Gastgebern: Nach starker Ablage per Hacke von Michael Cuisance und einem guten Pass von Derry Scherhant nahm Fabian Reese aus rund 15 Metern schräg rechts vor dem Tor Maß – und versenkte den Ball passgenau im langen Eck zur Führung.



In der 30. Minute übernahm Hertha neben der Führung auch zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. Die Berliner Defensive um den gerade noch rechtzeitig wiedergenesenen Jonjoe Kenny stand weitestgehend gut und offensiv war Hertha allen voran im Umschaltmomenten und nach Fehlern des KSC gefährlich. So wie kurz vor der Halbzeitpause, als abermals Reese einen Schuss nach unfreiwilliger Vorlage von Karlsruhes David Herold über die Latte jagte.

Kurz nach der Pause machte Reese es dann wieder besser: Nach einem Karlsruher Fehlpass verschätzte sich Gäste-Keeper Max Weiß und erwischt den Berliner mit seiner Grätsche auf Höhe der Mittellinie nicht. Kurz darauf ignorierte Reese im Zwei-gegen-Zwei den mitgelaufenen (und völlig freien) Scherhant und schlenzte den Ball erfolgreich zum 2:0 ins Tor (47.).



Zehn Minuten später war es Toni Leistner, der Karlsruhe zurück ins Spiel brachte: Mit einem unnötigen, weil eher ungelenken als unglücklichen Foul bescherte Herthas Kapitän den Gästen einen Strafstoß. Wanitzek verwandelte sicher zum 1:2 aus Gäste-Sicht und Karlsruhe wurde wieder mutiger und besser. So viel besser, dass Herthas Defensive nun ins Schleudern geriet. So war zehn Minuten vor Ende auch Torhüter Tjark Ernst gefordert, Herthas Führung mit einer Glanzparade festzuhalten. Kurz darauf machte der eingewechselte Luca Schuler in der 89. Minute Herthas Sieg mit seinem Treffer zum 3:1 endgültig perfekt.

Spieler des Tages

In den vergangenen Wochen hätte man diese Kategorie getrost in "Die Leistung von Fabian Reese" umbenennen können. Der 27-Jährige ist sowohl das Herz als auch der Dreh- und Angelpunkt von Hertha in dieser Saison und war das gegen den KSC einmal mehr. Reese war gedankenschneller als alle seiner Gegenspieler und präsentierte gleich mehrfach das Feingefühl in seinem Fuß. Beide seine Tore erzielte er mit einer Mischung Selbstvertrauen und gutem Touch, und auch sonst prägte Reese das Offensivspiel der Hertha in nahezu jeglicher Hinsicht.

Was war denn da los?

Das dürften sich die Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt haben, die nur gelegentlich Spiele von Hertha BSC schauen und dabei am Samstag vielleicht zum ersten Mal eine Partie gegen den KSC verfolgten. Kurz vor dem Anstoß machte sich eine große Choreografie auf den Rängen des Berliner Olympiastadions breit. Dort sorgten Herthas Anhänger und knapp 6.000 mitgereiste Fans aus Karlsruhe anschließend – ganz im Sinne ihrer mittlerweile fast 50 Jahre anhaltenden Fanfreundschaft – für eine großartige Kulisse.

Gelebte Fan-Freundschaft: Eine gemeinsame Chore der Fans von Hertha und dem KSC | Bild: IMAGO/Matthias Koch

Sendung: rbb24 Inforadio, 29.03.2025, 13:15 Uhr