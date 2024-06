Ersatz für Sotola Ersatz für Sotola: BR Volleys holen US-Spieler Jake Hanes Stand: 19.06.2024 10:51 Uhr

Die Berlin Volleys haben Jake Hanes für die wichtige Position im Diagonalangriff verpflichtet. Der 26 Jahre alte US-Amerikaner kommt als Ersatz für den abgewanderten Marek Sotola.



Hanes wechselt vom polnischen PlusLiga-Klub Cuprum Lubin zum deutschen Volleyball-Rekordmeister. Er erhält einen Vertrag über zwei Jahre. Das teilten die Berliner am Mittwoch mit.

Nachfolge von Sotola

Volleys-Trainer Joel Banks macht aus seiner Vorfreude auf den 2,10-m-großen Neuzugang keinen Hehl. "Jake hat ordentlich Kraft im Arm. Das sieht man im Aufschlag und im Angriff", lobte der Engländer und ergänzte: "Dazu ist er ein echter Kämpfer, der auch in der Abwehr keinen Ball verloren gibt." Aktuell ist Hanes noch mit dem Team USA in der Nations League unterwegs und möchte sich dabei für den Olympia-Kader von Nationaltrainer John Speraw empfehlen.



Hanes tritt bei den BR Volleys die Nachfolge von Topscorer Marek Sotola an. Der 24-jährige Tscheche hat mutmaßlich in der Türkei eine neue sportliche Herausforderung gefunden. Der 2,06 Meter lange Sotola hat drei Jahre lang für die Berliner gespielt und reifte beim Serienmeister aus der Hauptstadt zu einem absoluten Leistungsträger heran.



Vor der Verpflichtung von Hanes hatten die BR Volleys bereits einen anderen US-Amerikaner für die kommenden zwei Jahre unter Vertrag genommen: Der 29 Jahre alte Kyle Dagostino spielte zuletzt beim französischen Erstligisten Narbonne Volley und wird neuer Libero.

