Energie Cottbus fliegt nach Aachen Energie Cottbus fliegt nach Aachen: "Nicht dass einer denkt, wir wären jetzt größenwahnsinnig geworden" Stand: 30.01.2025 08:38 Uhr

Der Spitzenreiter der 3. Liga hebt ab. Nicht nur sportlich, sondern am Freitag im wahrsten Sinne des Wortes. Denn erstmals seit etwa sechs Jahren fliegen die Lausitzer wieder zu einem Auswärtsspiel. Von Andreas Friebel

Es ist noch kein Jahr her, da galt bei Energie Cottbus eine Hotelübernachtung vor einem Auswärtsspiel als kaum bezahlbar. In der Fußball-Regionalliga reisten die Lausitzer in der Regel am Spieltag an und direkt danach wieder zurück. In der 3. Liga hat sich das aber geändert. Was auch daran liegt, dass die Wegstrecken deutlich länger sind. Eine der weitesten Auswärtsfahrten findet am Freitag Richtung Aachen statt (Anpfiff 19 Uhr).

"Spiele wie gegen Cottbus sind für uns das Salz in der Suppe" In nur sieben Monaten wurde Heiner Backhaus beim BFC Dynamo entlassen, neuer Trainer in Aachen - und dort zum Aufstiegshelden. Vor dem Duell gegen Energie Cottbus (Freitag, 19 Uhr) spricht er über Traditionsklubs, Pele Wollitz und Heimatgefühle. In nur sieben Monaten wurde Heiner Backhaus beim BFC Dynamo entlassen, neuer Trainer in Aachen - und dort zum Aufstiegshelden. Vor dem Duell gegen Energie Cottbus (Freitag, 19 Uhr) spricht er über Traditionsklubs, Pele Wollitz und Heimatgefühle. mehr

Erster "Auswärtsflug" seit 2019

Rund 750 Kilometer liegen zwischen beiden Städten - per Bus eine kleine Weltreise. "Aufgrund der Entfernung hätten wir am Mittwoch losfahren müssen", erklärt Trainer Claus-Dieter Wollitz. Um das Team halbwegs ausgeruht auf den Rasen zu bringen, hätte Cottbus zwei Nächte im Hotel gebucht. Und möglicherweise auch noch eine weitere nach der Partie, um nicht im Bus schlafen zu müssen.



"Die Kosten für einen Charterflug, sind nicht viel höher als drei Übernachtungen", so Wollitz: "Nicht dass einer denkt, wir wären jetzt größenwahnsinnig geworden." Zuletzt leistete sich der FC Energie im März 2019 einen Flug zum Auswärtsspiel. Damals traten die Lausitzer in der 3. Liga unter der Woche in Unterhaching an.

Wir brauchen am Freitag 100 Prozent Mut und Wachsamkeit, wenn wir Punkte mitnehmen wollen.

Geplant ist nun, dass die Cottbuser Mannschaft am Freitagmittag von Welzow (etwa 25 Kilometer südlich von Cottbus) aus nach Köln fliegt und von dort mit dem Bus nach Aachen reist. Und nach dem Schlusspfiff von Aachen über Köln in die Lausitz fliegt. Und das vielleicht ja mit einem Sieg im Gepäck?

Energie Cottbus gelingt später Ausgleich gegen Dresden Energie Cottbus hält die Tabellenführung in der 3. Liga. Im ausverkauften Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden gelang den Lausitzern nach vielen Chancen ein später Ausgleich. Der Torschütze: Rückkehrer Timmy Thiele. Energie Cottbus hält die Tabellenführung in der 3. Liga. Im ausverkauften Spitzenspiel gegen Dynamo Dresden gelang den Lausitzern nach vielen Chancen ein später Ausgleich. Der Torschütze: Rückkehrer Timmy Thiele. mehr

Die Ausgangslage ist jedenfalls sehr gut. Energie ist seit acht Ligaspielen unbesiegt (fünf Siege, drei Unentschieden). "Wir brauchen am Freitag 100 Prozent Mut und Wachsamkeit, wenn wir Punkte mitnehmen wollen", sagt Wollitz, der um die Heimstärke der Aachener weiß.



Die Alemannia hat von elf Heimspielen in dieser Saison nur eine Partie verloren. Allerdings verhinderten sechs Remis, dass die Domstädter in der Tabelle weiter vorn stehen. Aktuell liegt der Aufsteiger auf Rang zwölf. "Aachen hat ein top Gegenpressing, bespielt gut die Tiefe des Gegners und hat ein schnelles Umschaltspiel", warnt der Cottbuser Trainer seine Mannschaft.

Cottbus zittert um Stammtorwart Bethke

Die Lausitzer müssen weiter auf Joshua Putze (grippaler Infekt) verzichten. Außerdem gibt es ein dickes Fragezeichen hinter Torwart Elias Bethke. Der 21-Jährige hat sich auch erkältet und seit Samstag nicht mehr trainiert. Fällt er aus, würde Alexander Sebald am Freitagabend sein erstes Drittligaspiel in dieser Saison bestreiten.



Personell ebenfalls interessant: Wer stürmt in der Startelf? Timmy Thiele war am vergangenen Wochenende gegen Dresden nach wochenlanger Erkrankung eingewechselt worden und erzielte prompt das 1:1. In der Schlussphase des Topspieles kam er gemeinsam mit Winter-Neuzugang Erik Engelhardt zum Einsatz. Dass Claus-Dieter Wollitz beide Angreifer von Anfang an bringt, scheint aber unwahrscheinlich.



Während die Mannschaft zum Auswärtsspiel fliegt, reisen die etwa 1.000 Energie-Anhänger mit Bus, Bahn und Auto an. Sie werden auf dem Tivoli für Stimmung sorgen und gleichzeitig den 59. Vereinsgeburtstag feiern. Das schönste Geschenk kann sich dabei Energie selbst machen. Mit einem Sieg würden die Lausitzer die Tabellenführung verteidigen.

Sendung: rbb24, 31.01.2025, 21:45 Uhr