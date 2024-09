Eishockey Eishockey: Eisbären Berlin verpflichten Verteidiger Markus Niemeläinen Stand: 12.09.2024 17:38 Uhr

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat kurz vor dem Start der DEL-Saison personell nachgelegt und den finnischen Verteidiger Markus Niemeläinen verpflichtet.

Der 1,97 Meter große Hüne spielte von 2021 bis 2023 an der Seite des deutschen Stars Leon Draisaitl für die Edmonton Oilers in der NHL und lief zuletzt für die Bakersfield Condors in der unterklassigen AHL auf.



"Markus Niemeläinen ist ein erfahrener Verteidiger, der es bis in die NHL geschafft hat. Er ist groß und körperlich stark", sagte Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer über den 26-Jährigen und ergänzte: "Zudem bringt Markus sich gut in die Offensive ein. Als Finne kennt er bereits die größere Eisfläche und das europäische Eishockey."

