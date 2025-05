Deutsche Schwimm-Meisterschaft in Berlin Schwimm-DM in Berlin: Märtens mit Weltjahresbestzeit über 200 m Freistil Stand: 03.05.2025 21:57 Uhr

Olympiasieger Lukas Märtens hat zwei Monate vor der Schwimm-WM auch über die 200 m Freistil seine Topform unterstrichen. Bei den deutschen Meisterschaften in Berlin setzte sich der gebürtige Magdeburger zwei Tage nach seinem Erfolg über die 400 m auch über die halbe Distanz durch - und das in Weltjahresbestzeit. Der 23-Jährige sicherte sich am Samstag in 1:44,25 Minuten den Titel und blieb damit erneut unter der WM-Norm (1:46,30).



"Ich habe mich sehr gut gefühlt, so eine Zeit habe ich mir daher gewünscht. Dass es dann so geklappt hat, ist natürlich ein Traum", sagte Märtens.

Potsdamer Imoudu siegt über 50 m Brust

Erst am Donnerstag hatte er über die 400 m knapp drei Wochen nach seinem Weltrekord (3:39,96) mit einer Zeit von 3:40,61 Minuten erneut ein starkes Rennen gezeigt. Mit Olympia-Gold war Märtens auf seiner Paradestrecke für die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August) ohnehin gesetzt.



In Berlin sicherte er nun auch über die 200 m sein Ticket ab, die DM bildet den Abschluss der WM-Qualifikation. Am Sonntag will Märtens noch über die 200 m Rücken an den Start gehen.



Auch Anna Elendt (Frankfurt a.M.), WM-Zweite von 2022, schwamm einen Tag nach ihrem Erfolg über die 100 m Brust über die halbe Distanz zu Gold (30,48 Sekunden).



Bei den Männern setzte sich auf dieser Strecke Melvin Imoudu (Potsdam/27,14 Sekunden) vor Lucas Matzerath (Frankfurt a.M./27,18) durch.

Hinweis: sportschau.de zeigt am Sonntag ab 17:15 den letzten Tag der Deutschen Meisterschaft im Livestream

