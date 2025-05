2. Fußball-Bundesliga Hertha BSC verlängert mit Michael Cuisance bis 2029 Stand: 03.05.2025 21:52 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Michaël Cuisance langfristig an sich gebunden. Die Berliner haben am Samstag die vorzeitige Vertragsverlängerung mit dem Mittelfeldspieler bis 2029 bekannt gegeben.



Der 25 Jahre alte Franzose war vor der Saison vom italienischen Club Venezia FC zur Hertha gewechselt und hat sich dort schnell einen Stammplatz erkämpft.

31 Pflichtspieleinsätze

"Micka besitzt außergewöhnliche Qualitäten am Ball und hat unseren Fans mit seiner Spielweise und Kreativität schon viel Spaß bereitet. Darüber hinaus identifiziert er sich total mit dem Verein und der Stadt", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Pressemitteilung zitiert.



Cuisance spielte in Deutschland zuvor schon für den VfL Osnabrück, den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Für Hertha kommt er auf 31 Pflichtspieleinsätze in dieser Saison.

