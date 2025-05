3. Liga Cottbus erkämpft sich Sieg in Mannheim Stand: 04.05.2025 13:02 Uhr

Nach dem enttäuschenden 1:1 am vergangenen Wochenende in Unterhaching darf sich Energie Cottbus im Aufstiegsrennen der 3. Liga keinen Patzer mehr erlauben. Zu Hause gegen Mannheim muss ein Sieg her, um sich Platz drei zurückzuholen.

Saisonendspurt für Energie Cottbus: Am drittletzten Spieltag empfangen die Lausitzer die aktuell auf Platz 17 liegenden Mannheimer. Während die Gäste noch mitten im Abstiegskampf stecken, träumen die Cottbuser weiter von der 2. Liga. Während Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld mit sieben und acht Punkten Vorsprung kaum noch erreichbar scheinen, ist der Relegationsplatz noch in greifbarer Nähe. Mit einem Sieg würden sich die Lausitzer Platz drei von Saarbrücken zurückholen, die durch einen 4:3-Sieg gegen Verl am Samstag vorbeigezogen sind.



Im Vergleich zum Remis gegen Unterhaching am vergangenen Wochenende wechselt Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz auf drei Positionen. Für Niko Bretschneider, Yannik Möker und Timmy Thiele rücken Tobias Hasse, Phil Halbauer und Erik Engelhardt in die Startaufstellung.



Die Startformationen

FC Energie Cottbus: Bethke - Hasse, Kusic, Kaizer, Rorig - Pelivan, Borgmann, Cigerci - Halbauer, Engelhardt, Copado





SV Waldhof Mannheim: Bartels - Sechelmann, Hoffmann, Klünter, Matriciani - Rieckmann, Thalhammer - Voelcke, Ferati, Okpala - Lohkemper

Sendung: rbb UM6, 04.05.2025, 18 Uhr