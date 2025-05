Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Herthas U23 kassiert späten Ausgleich bei Chemie Leipzig Stand: 04.05.2025 16:30 Uhr

Die U23 von Hertha BSC ist in der Regionalliga Nordost seit drei Spielen ungeschlagen. Nach den jüngsten Erfolgen beim SV Babelsberg 03 und gegen den ZFC Meuselwitz trennten sich die "Hertha-Bubis" am Sonntagnachmittag mit einem 2:2-Remis von der BSG Chemie Leipzig.

Rölke trifft doppelt - Chemie schlägt spät zu

Dabei sahen die Berliner im Alfred-Kunze-Sportpark lange Zeit wie die sicheren Sieger aus. Zwar brachte Stanley Ratifo die Hausherren in der 15. Minute per Elfmeter in Führung. Vor dem Pausenpfiff drehte Olive Rölke die Partie aber mit einem Doppelschlag zu Gunsten der Blau-Weißen (28., 41.). Erst spät in der Nachspielzeit besorgte Tim Bunge den Ausgleich (90. +3).



Während Herthas Zweitvertretung mit 45 Punkten aus 32 Begegnungen auf dem 10. Tabellenplatz der Regionalliga Nordost rangiert, holte Chemie Leipzig einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf. Aktuell belegen die Sachsen mit 33 Punkten den 14. Platz.

Sendung: rbb UM6, 04.05.2025, 18 Uhr