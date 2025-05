Jetzt live hören und im Ticker Jetzt live hören und im Ticker: Hält Herthas Serie auch im Heimspiel gegen Fürth? Stand: 04.05.2025 12:36 Uhr

Seit knapp zwei Monaten hat Hertha BSC in der 2. Bundesliga nicht mehr verloren. In Audiostream und Liveticker können Sie verfolgen, ob die Berliner ihren Lauf auch im Duell mit der SpVgg Greuther Fürth fortsetzen werden.

Im vorletzten Heimspiel der Zweitliga-Saison 2024/25 empfängt Hertha BSC am Sonntagnachmittag (13:30 Uhr) die SpVgg Greuther Fürth im Berliner Olympiastadion. Die Herthaner blieben zuletzt sechs Partien in Serie ungeschlagen (vier Siege, zwei Unentschieden) und gehen mit großem Selbstbewusstsein ins Spiel gegen das "Kleeblatt".



"Es geht für uns als gesamter Verein darum, uns anständig aus der Saison zu verabschieden", sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl. "Wenn es geht, wollen wir natürlich mit der maximalen Punktausbeute auch noch den ein oder anderen Platz gutmachen. Das sind wichtige Ziele für uns."

Leitls Wiedersehen mit dem "Kleeblatt"

Für Leitl hat die Begegnung am Sonntag derweil eine besondere Note: Von Februar 2019 bis Juni 2022 coachte der 47-Jährige die Fürther. In der Saison 2020/21 gelang sogar der Aufstieg in die 1. Bundesliga.



Die Herthaner wollen gegen die Spielvereinigung aber nicht nur ihre dürftige Heimbilanz in der laufenden Spielzeit verbessern, sondern sich auch für die 1:2-Niederlage im Hinrunden-Duell revanchieren.

Die Startformationen

Hertha BSC: Ernst - M. Dardai, Leistner, Gechter - Zeefuik, Demme, Kenny - Maza, Cuisance - Niederlechner, Reese



SpVgg Greuther Fürth: Noll - Meyerhöfer, Quarshie, Loosli - John, Green, Dietz, Gießelmann - Hrgota, Srbeny, Klaus

