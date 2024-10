Kantersieg gegen Sönderjyske Eisbären Berlin erreichen Achtelfinale der Champions Hockey League Stand: 17.10.2024 11:44 Uhr

Die Eisbären Berlin haben sich erstmals seit acht Jahren für die K.o.-Runde der Champions Hockey League (CHL) qualifiziert. Am Mittwochabend gewann der amtierende deutsche Meister sein letztes Hauptrundenspiel gegen den dänischen Titelträger Sönderjyske Vojens mit 8:0 (4:0, 3:0, 1:0) und machte damit den Einzug ins Achtelfinale perfekt.



Dort treffen die Berliner nun auf das englische Überraschungsteam Sheffield Steelers. Die Reise im internationalen Wettbewerb muss also noch nicht zuende sein. Nach dem deutlichen Sieg gegen Sönderjyske freute sich Eisbären-Trainer Serge Aubin erst einmal über das Erreichte. "In der Vergangenheit waren wir nicht glücklich darüber, wie die CHL gelaufen ist. In dieser Saison haben wir bewiesen, dass wir hier wirklich hingehören", sagte Aubin.



Eisbären bis zum Schluss druckvoll

Vor 3.722 Zuschauern im Wellblechpalast in Berlin-Hohenschönhausen waren die Hausherren im abschließenden Hauptrundenspiel von Beginn an hoch überlegen. In der 11. Minute sorgte Pföderl im ersten Powerplay der Berliner für die Führung. Geibel nach feiner Einzelleistung (17.) und Ronning (18.) bauten den Vorsprung aus.



Als zwei Dänen auf der Strafbank saßen, war Pföderl zehn Sekunden vor der ersten Pause erneut erfolgreich. Unmittelbar nach dem Wiederbeginn nutzten die Berliner die doppelte Überzahl, um durch einen Treffer von Kirk auf 5:0 davonzuziehen.



Trotz des klaren Vorsprungs ließen die Gastgeber nicht nach. Tiffels (22.) und Veilleux (31.) trafen im zweiten Drittel, im Schlussabschnitt sorgte Bergmann für den Endstand (44.).



Sheffield "sehr schwierige Herausforderung"

Aubin lobte sein Team für die Konzentration bis zum Spielende - trotz der frühen Vorentscheidung. Durch den hohen Sieg konnten sich die Berliner noch auf den siebten Tabellenplatz vorschieben, aufgrund der besseren Tordifferenz. Torwart Jonas Stettmer blieb erstmals in der Champions Hockey League ohne Gegentreffer.



"Wir sind eine Mannschaft, die ihren Stolz hat", sagte Aubin über seine Mannschaft. Das Duell mit den Sheffield Steelers nannte er eine "sehr schwierige Herausforderung". Es sei eine Mannschaft, die "hart kämpft" und in allen bisherigen Spielen gute Leistungen gezeigt habe, so Aubin. Sheffield hat die Hauptrunde als Zehnter abgeschlossen. Die Playoffs beginnen am 12. und 13. November.

