Deutsche Eishockey Liga Eisbären Berlin feiern Overtime-Sieg in Wolfsburg Stand: 20.10.2024 17:06 Uhr

Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut. Am Sonntagnachmittag gewann der deutsche Meister bei den Grizzlys Wolfsburg mit 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Für die Berliner ist es der siebte Ligasieg in Serie. Weil es in Wolfsburg nur zu zwei Punkten reicht, müssen sie die Tabellenführung aber wieder an den ERC Ingolstadt abgeben.

Vor 4.138 Zuschauern in der Eisarena Wolfsburg waren die Eisbären in der Anfangsphase das gefährlichere Team, nutzten aber ihre Torgelegenheiten nicht. Stattdessen gingen die Gastgeber kurz vor der ersten Pause durch einen Treffer von Luis Schinko in Führung (19.).

Ronning trifft zweimal im Powerplay

Nach dem Wiederbeginn konnten die Berliner ihre erste Überzahlsituation ausnutzen. Ty Ronning traf zum Ausgleich (24.). Beide Mannschaften vergaben in der Folgezeit einige klare Chancen, bevor die Mannschaft von Serge Aubin auch ihr zweites Powerplay nutzte. Wieder war Ronning erfolgreich (38.). Justin Feser glich allerdings nur 70 Sekunden später für die Gastgeber aus.



Im Schlussabschnitt blieb die Begegnung umkämpft, weitere Tore fielen aber nicht. In der letzten Minute der Verlängerung entschied Kapitän Kai Wissmann das Spiel dann mit seinem Treffer zugunsten der Eisbären.



Bereits am Dienstag, 22. Oktober, kommt es zum Rückspiel in Berlin. Spielbeginn in der Uber Arena ist um 19:30 Uhr.

Sendung: rbb UM6, 20.10.2024, 18 Uhr