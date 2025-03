3. Liga Dritte Pleite in Folge: Cottbus verliert in Saarbrücken den zweiten Tabellenplatz Stand: 08.03.2025 15:57 Uhr

Im Verfolger-Duell beim 1. FC Saarbrücken ließ sich Energie Cottbus durch ein überraschendes Gegentor zwischenzeitlich völlig verunischern. Am Ende reichte die Zeit nicht, um den Rückstand aufzuholen und die Lausitzer rutschen auf Rang drei ab.

Trainer Claus-Dieter Wollitz verkündete vor der Partie, dass er nächste Saison weitermacht

Energie dominierte die Anfangsphase, kam aber nur zu wenig Toraktionen

Saarbrücken ging mit der ersten Chance in Führung, die Partie drehte sich dann völlig

Timmy Thiele traf zum Anschluss und gab neue Hoffnung

Schlussoffensive reichte nicht aus

Der FC Energie Cottbus hat in der 3. Liga die dritte Niederlage in Folge kassiert. Am Samstag verloren die Lausitzer auswärts beim 1. FC Saarbrücken mit 1:2 (0:2). Durch die Pleite wurden sie von den Saarländern in der Tabelle überholt, rutschten auf Platz drei ab und stehen nun drei Punkte hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden, der parallel in Aachen gewann



Die Treffer für Saarbrücken erzielten Sebastian Vasiliadis (22.) und Kasim Rabihic (38.). Für den Cottbuser Anschlusstreffer sorgte Timmy Thiele (56.).

Der Spielverlauf

Energie startete dominant in das Verfolger-Duell im Saarland, hatte mehr Spielanteile und drängte auf die Führung. Die beste Chance gehörte in der 8. Minute Toptorjäger Thiele, dessen Kopfball Saarbrückens Verteidigung im letzten Moment noch von der Linie kratzen konnte. Auch danach lief in den ersten vor 15.000 Zuschauern im Ludwigsparkstadion eigentlich alles für die Gäste.



Doch wie aus dem Nichts gingen die Hausherren mit ihrer ersten Chance in Führung. Maurice Multhaupt bewies an der Strafraumkante Übersicht und spielte den Ball auf die linke Seite zum völlig freistehenden Vasiliadis. Der Grieche nahm in Ruhe an und verwandelte gezielt ins untere rechte Eck (22.). Die Partie drehte sich daraufhin völlig. Saarbrücken hatte eine Großchance nach der anderen und erhöhte in der 38. Minute durch einen Treffer von Rabihic auf 2:0. Der Angreifer schraubte sich bei einer Flanke am langen Pfosten höher als Gegenspieler Maximilian Krauß und köpfte ein.



Nach unverändertem Spielverlauf zum Start in die zweite Hälfte, gab Energie-Stürmer Thiele seiner Mannschaft neue Hoffnung. Er war in den Strafraum eingelaufen und drückte eine gute Hereingabe von Mitspieler Tolcay Cigerc aus kurzer Distanz zum Anschluss über die Linie (56.). Danach war von den Gästen endlich wieder mehr zu sehen. Nach vorne machten sie bis zum Ende deutlich mehr Druck, blieben aber bis zum Ende zu harmlos und mussten die Rückreise in die Lausitz ohne Punkte antreten.

Was war denn da los?

... in den Köpfen der Energie-Spieler? Nach dem Gegentor brach scheinbar die gesamte Spielidee zusammen. Cottbus verlor völlig die Kontrolle, wirkte verunsichert. Selbstbewusste Körpersprache, defensiver Zugriff, spielfreudige Offensive - davon war plötzlich nichts mehr zu sehen. Stattdessen war es am Ende nur der mangelnden Chancenverwertung Saarbrückens zur verdanken, dass die Lausitzer zur Pause nicht schon mit vier Toren zurücklagen. Erst der Anschlusstreffer von Thiele hauchte der Mannschaft wieder neues Leben ein.

Zählbares

Für Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz war es das 400. Pflichtspiel an der Seitenlinie

Cottbus' Top-Torjäger Timmy Thiele erzielte sein zwölftes Saisontor

Drei Niederlagen in Folge - das gab es für Energie in dieser Drittligaspielzeit zuvor noch nicht

Sendung: rbb UM6, 08.03.2025, 18 Uhr