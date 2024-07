DFB verkündet Spielplan DFB verkündet Spielplan: Turbine startet bei Bundesliga-Rückkehr gegen Meister Bayern München Stand: 17.07.2024 15:44 Uhr

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Rahmenspielplan der Bundesliga-Saison der Frauen verkündet und Turbine Potsdam sowie den FC Bayern München im Eröffnungsspiel platziert.

Nur ein Absteiger am Ende der Saison

Die Partie zwischen dem Aufsteiger und dem Titelverteidiger ist für den 30. August (17.00 Uhr) im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion angesetzt und soll im ZDF, bei MagentaSport sowie bei DAZN übertragen werden. Am 2. Spieltag reist Turbine dann zum SV Werder Bremen, bevor im weiteren Programm Eintracht Frankfurt, RB Leipzig und der SC Freiburg auf sie warten.



Die Potsdamerinnen waren im vergangenen Jahr nach langer Erfolgsgeschichte erstmals in die 2. Bundesliga abgestiegen, schafften aber nach einigen Anfangsschwierigkeiten den direkten Wiederaufstieg.



Die anstehende Saison ist die letzte, in der die 1. Bundesliga der Frauen mit zwölf Mannschaften gespielt wird. Dann wird die Liga auf 14 Teams aufgestockt, weshalb es am Ende der Spielzeit 2024/25 nur einen Absteiger geben wird.

Sendung: rbb24 Inforadio, 17.07.2024, 15:15 Uhr