DFB-Pokal der Frauen DFB-Pokal der Frauen: Viktoria empfängt Turbine - Attraktive Zweitrunden-Lose für Union und Hertha Stand: 20.08.2024 22:08 Uhr

Die Teams aus Berlin und Brandenburg haben attraktive Gegner für die zweite Runde des DFB-Pokals der Frauen zugelost bekommen. Hertha BSC traf es dabei am härtesten, die Blau-Weißen treffen auf Seriensieger VfL Wolfsburg. Der FC Viktoria empfängt Turbine Potsdam. Und der 1. FC Union Berlin darf sich im Stadion an der Alten Försterei mit RB Leipzig duellieren.



Die Auslosung fand unmittelbar im Anschluss an das Spiel zwischen dem 1. FC Union und dem FSV Gütersloh am Dienstagabend statt, welches die Berlinerinnen im Elfmeterschießen gewonnen hatten.

Wann die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost wird Der 1. FC Union und Hertha BSC haben ihre Tickets für die zweite Pokal-Runde gelöst. Schon Anfang September wissen die Berliner Vereine, auf wen sie als nächstes treffen. Fragen und Antworten zur Auslosung.mehr

"Das ist sicherlich brisant. Ein Bundesligist – wir freuen uns!", sagte Unions Trainerin Ailien Poese am "Sky"-Mikrofon über das Los der Köpenicker. "Wir gucken aber erstmal auf den Hamburger SV, gegen den wir am Samstag die zweite Liga eröffnen werden."



Die Spiele der zweiten Runde des DFB-Pokals werden vom 7. bis 11. September 2024 ausgetragen.

Alle Paarungen der zweiten Runde im Überblick:

1. FC Union Berlin - RB Leipzig



Hertha BSC - VfL Wolfsburg



FC Viktoria 1889 Berlin - 1. FFC Turbine Potsdam



Arminia Bielefeld - SV Werder Bremen



SV Meppen - FC Carl Zeiss Jena



DJK Wacker Mecklenbeck - SGS Essen



MSV Duisburg - Hamburger SV



Kieler MTV - VfL Bochum



Karlsruher SC - Bayer Leverkusen



1. FC Nürnberg - SC Freiburg



SC Sand - Bayern München



1. FFV Erfurt - Eintracht Frankfurt



SV Hegnach - TSG Hoffenheim



Borussia Mönchengladbach - 1. FC Köln



FSV Mainz 05 - Kickers Offenbach



Fortuna Köln - SV 67 Weinberg

Sendung: rbb24 Inforadio, 20.08.2024, 22:15 Uhr