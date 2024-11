Handball-Bundesliga Deutliche Niederlage gegen die Rhein-Neckar-Löwen: Weiterhin punktloser VfL Potsdam erneut chancenlos Stand: 17.11.2024 17:01 Uhr

Aufsteiger 1. VfL Potsdam bleibt auch nach dem neunten Spiel in der Handball-Bundesliga punktlos. Das Team von Trainer Emir Kurtagic verlor gegen die Rhein-Neckar-Löwen mit 18:25 (8:11) und rangiert damit weiter auf dem letzten Tabellenplatz. Bei der neunten Saison-Niederlage trug sich Jannek Klein mit vier Treffern als bester Potsdamer Werfer in die Statistik ein.

Kofler bei Comeback mit wenig Akzenten

In der ausverkauften heimischen Arena am Luftschiffhafen gestaltete sich vor 2.250 Fans zunächst noch eine ausgeglichene Partie, in der sich besonders die Torhüter in den Vordergrund spielten. Für die Gastgeber sicherte Mark Ferjan den Kasten ab, bei den Löwen demonstrierte der deutsche Nationaltorwart David Späth seine Qualität und sorgte mit insgesamt 15 Paraden für den Unterschied.



VfL-Spielmacher Elias Kofler konnte beim Comeback nach seiner Fußverletzung hingegen wenig Akzente setzen. Insgesamt leistete sich sein Team im Spielaufbau zu viele Fehler, sodass sich die Löwen in der 28. Minute mit 11:6 absetzen konnten. Dieser Rückstand wurde bis zur Pause zwar leicht verringert, in der zweiten Halbzeit zeichnete sich allerdings ein ähnliches Spiel ab. Die Löwen bauten die Führung erneut aus (18:10, 45.) und brachten den Sieg problemlos nach Hause.

